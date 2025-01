Uomini e Donne, Tina Cipollari tronista? L’appello (video)

Nelle scorse ore, sui profili social di ‘Uomini e Donne‘, è apparso un annuncio da parte della redazione. Tina Cipollari, dopo anni di militanza come opinionista, potrebbe nuovamente occupare la poltrona rossa di tronista per trovare l’uomo della sua vita. Si legge:

“Tina cerca l’amore. Se pensi di essere l’uomo giusto per lei chiama i numeri 0637351664 o 0637351665 o clicca qui https://wittytv.it/casting-over/ e iscriviti ai casting indicando che ti piacerebbe corteggiarla! ”

L’appello di Tina Cipollari per cercare l’amore ad Uomini e Donne

Tra il serio ed il divertito, però, l’opinionista storica del dating show di Canale 5 ha lanciato un vero e proprio appello ai suoi futuri corteggiatori:

“Allora io, Maria, sono single mai da un po’ di tempo, cerco un uomo. L’età parte dai 63 anni. Se poi portati bene può arrivare anche a 77, 78 anni, anche 80. Un uomo autonomo che non ha bisogno proprio che, insomma, che io lo accudisco da subito. Se è vedovo è meglio, non credo che possa presentarsi qualcuno simile a quell’età. Anche se ha dei figli, l’importante è che vivono all’estero, che non si occupano più del padre, diciamo, ecco.

L’età l’ho detta, la posizione economica, Maria, deve essere non benestante, molto benestante. Ovviamente Maria… un uomo disposto a sposarmi, non la separazione dei beni. Poi, Maria deve essere molto ricco, cioè tipo, non so, una bella casa in montagna tipo St. Moritz. Diverse case, non so, una casa a New York, una a Londra, Parigi, un uomo che ama viaggiare. In cambio io do la mia presenza, ovviamente io sono una donna di casa, so cucinare bene, sono una donna molto dolce con l’uomo che mi sa accontentare, che mi dà quello che io desidero.

Lo lascerei molto libero, se vuole andare a giocare al golf, magari ha la passione della barca a vela, può andare. Non do peso all’aspetto fisico, cioè non ha importanza l’aspetto fisico. Se si chiama qualcuno… Questo è un appello serio, io lo sto vedendo, però per metterle alla prova, la prima volta che vengono qui devono portarmi un regalo. Mi passa il regalo, io capisco se è un uomo… Ah ecco, un’altra cosa, non basta solo ricco, deve essere anche generoso, perché un uomo ricchissimo, poi avaro, è tutt’uno”

Durante l’intervista a ‘Belve’, la Cipollari aveva avanzato una simile richiesta. Tina, single dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, è stata la prima storica tronista del programma, condividendo, agli inizi degli anni 2000, il trono con Claudia Montanarini.