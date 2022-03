Uomini e Donne, Tina Cipollari vuole le luci ‘effetto nebbia’: la reazione di Maria De Filippi (video)

Ad inizio dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, in onda, oggi venerdì 4 marzo 2022, Tina Cipollari si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa chiedendo un colloquio con il direttore delle luci per risultare più giovane e priva di difetti fisici. La protagonista del programma di Canale 5 è stufa di ricevere le critiche dei social, a suo dire, per colpa dell’illuminazione in studio (Qui, il video):

Sono stanca di girare, c’è gente che mi scrive su Instagram: ‘Tu e Gianni siete così brutti, come siete invecchiati, un invecchiamento precoce. Tina sembri un’ottantenne. Se vi spostate a centro studio diventi una dea e anche Gianni. Gemma sembra che abbia 40 anni. Allora c’è qualcosa che non va. E’ un complotto contro me e Gianni. Non vorrei iniziare la puntata se non risolviamo questo problema. […] Le luci su di me e Gianni sono le più schifose. E’ da anni che va avanti questa storia.

Uomini e Donne Uomini e Donne, Sossio Aruta attore in un film con Giorgio Manetti, Tina: “Record di incassi” (video)

La vulcanica opinionista ha richiesto (ed ottenuto) delle modifiche sostanziali della luminosità per andare in onda con le luci piallate creando una sorte di ‘effetto nebbia’. La reazione divertita di Maria De Filippi non si è fatta attendere: