Uomini e Donne, la lettera di ‘Dario Lampa’ da Vigevano per Tina Cipollari: la reazione di Pinuccia (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari ha ricevuto delle fantomatiche lettere da Vigevano da parte di alcuni affezionatissimi fan tra cui Dario Lampa (il nome è finito anche in tendenza su Twitter). La reazione di Pinuccia non si è fatta attendere (Qui, il video):

Io so che a Vigevano fanno il tifo anche per me. Sono contenta c’è chi la vuol bene e chi la vuol male. Fatti valere. Tieni le lettere per ricordo. Io non sono arrabbiata. A me vogliono bene. Di Tina dicono che, a volte, è una rompi…

Uomini e Donne Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Pinuccia: “Prenditela con me e non con mia madre” (video)

Anche la vulcanica opinionista ha avuto modo di ribattere alle argomentazioni della dama:

Chi vede le puntate allora non sente. Quando ti metti lì a centro studio con quella lagna. E’ lei che ha preso di mira me. Purtroppo che la verità infastidisce le persone. Sono troppo diretta. Non dici le bugie. A volte non sei coerente per quello che fai. Si sbaglia da giovane o a tarda età. Non è che hai 80 anni e puoi fare e dire tutto quello che vuoi. Io riprendo anche le persone anziane. Tu vorresti fare come pare a te. Ma con me non ci sei riuscita. Io ti ho smascherata. Quando scende un uomo, tu non sei interessata a chiedere cosa fa o da dove viene. La prima cosa che chiedi: ‘Sai ballare?!’. Sei qui per esibirti.