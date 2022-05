Uomini e Donne, Tina vs Pinuccia: “Mica esiste solo Vigevano” (video)

Nuovo capitolo dell’eterno scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia di ‘Uomini e Donne‘. La dama, che, negli ultimi giorni, è stata fermata da un gruppo di ragazzi per farle i complimenti, ha riportato all’opinionista del programma di Maria De Filippi, le ‘voci’ di Vigevano (Qui, il video):

Pinuccia: “Dicono sempre è un po’ pesante, molto cattiva”.

Cipollari: “Conosci solo questi due termini? Vogliamo chiedere ai romani, a Roma cosa pensano di te? Mica esiste solo Vigevano”

Amatissima dai propri concittadini, la protagonista del dating show di Canale 5 sostiene, ancora ad oggi, che la gente del mercato, le cassiere del supermercato, il barista e il parrucchiere non hanno una buona opinione di Tina:

Non parlano sempre di Tina.

La replica stizzita della Cipollari non si è fatta attendere. Ha promesso di voler far presto una gita nella città lombarda per testare gli ‘umori’ della popolazione locale:

Cipollari: “A giugno, voglio andare a Vigevano. Voglio stare una settimana in un albergo al centro. Voglio uscire tutto il giorno e voglio vedere queste persone che mi insultano”.

Pinuccia: “Mi devi chiamare e vengo con la macchina fotografica. Verrà anche il sindaco a farti i complimenti. Di lei, però, non dice niente. Ha fatto i complimenti”.

Pinuccia, dopo le tensioni delle scorse settimane, però, ha ricevuto anche una bella notizia. La redazione le ha fatto i biglietti per raggiungere l’amato Alessandro nella bellissima Lecce.

Tina, però, si toglie qualche ultimo sassolino dalle scarpe:

Cipollari: “Tutti mi ignorano come se non esistessi. A Vigevano non mi conoscono. Ignorata da Vigevano. Quanto sei bugiarda. Possibile che in tutta Vigevano nessuno ti chiede di me o mi fa un complimento”.