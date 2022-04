Uomini e Donne, Tina contro Ida: “Sei stupida, superficiale, frivola come donna” (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, in onda, oggi, venerdì 22 aprile 2022, Tina Cipollari ha avuto qualcosa da (ri)dire nei confronti di Ida Platano. La dama bresciana è intervenuta per riportare il proprio punto di vista su alcuni aspetti legati alla frequentazione con Alessandro Vicinanza in materia di ristoranti costosi che, a volte, l’avrebbero messa in imbarazzo durante la loro conoscenza (Qui, il video).

L’opinionista non ha, per nulla, gradito l’intervento della donna:

Sei banale. Hai fatto un discorso stupido. Gli imbarazzi sono altri. Io non mi imbarazzo se mi porta in un ristorante elegante e spende 150 euro e non 30. I problemi ed i complessi li avete voi. Ti rendi conto di quello che stai dicendo.

L’ex di Riccardo Guarnieri è scoppiata a piangere di fronte ai continui attacchi di Tina:

Devi ragionare sulle cose che dici. Hai esagerato. Non vedo e non regalo sentimenti. Stai attenta. Ti sei permessa fin troppo. Si vede che lei è abituata ad andare in posti così. Io gli sono venuto incontro. L’importante era stare bene insieme quando due persone si amano.

Tra le due protagoniste del dating show di Maria De Filippi, nasce un botta e risposta senza esclusione di colpi:

Cipollari: “Sei proprio stupida, sei superficiale, sei frivola come donna. Sei stupida forte. Non capisci nemmeno i paragoni”.

Platano: “La devi smettere, la devi finire. Mi hai stufato. Basta. Non sono stupida e frivola, non ti permetterlo di dirtelo. Magari ti stai innamorando di Alessandro, lo difendi sempre. […] Tina, a volte, riesce a fare del male e non se ne accorge”.