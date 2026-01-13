Uomini e Donne, Tina Cipollari abbandona lo studio dopo una lite: cosa è successo

L’opinionista ha perso la pazienza e ha deciso di allontanarsi, ancora scintille in studio nel programma di Maria De Filippi

Tina Cipollari non smette mai di stupire il pubblico di Uomini e Donne, del resto negli anni il suo personaggio ha regalato momenti davvero esilaranti, dai siparietti con Gemma Galgani agli attacchi ad altri protagonisti, possiamo affermare con assoluta certezza che l’opinionista non si è mai “risparmiata”.

In una delle ultime puntate il pubblico del programma di Maria De Filippi ha assistito a una scena del tutto inedita per Tina Cipollari. L’opinionista dopo lo scontro con una dama ha deciso di allontanarsi dallo studio, spiazzando Maria De Filippi e tutti i presenti.

Cosa è accaduto a Uomini e Donne e perché Tina Cipollari ha lasciato lo studio

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, nella parte dedicata al trono over, una delle protagoniste è stata Marina. La dama aveva conosciuto diversi cavaliere e, nel momento del confronto, ha deciso di eliminarli tutti spiegando di non aver avuto con nessuno una certa affinità. Le motivazioni usate sono state molto dettagliate per ogni singolo corteggiatore, ma la sua decisione non è piaciuta a Tina e Gianni.

I due opinionisti non hanno perso occasione per criticarla, ma è stata soprattutto Tina a scagliarsi contro di lei, accusandola di essere anche eccessivamente prolissa. La Cipollari non ha gradito tutta la spiegazione fatta per eliminare i cavalieri, dicendole che era del tutto inutile dire quelle cose, poi ha aggiunto: “(…) Non possiamo stare tutta una puntata su di te. Questo non è uno studio di psicologia. Che donna difficile sei, una rompiscatole“.

Le parole di Tina, però, non sono state gradite da Marina, che ha spiegato come sia una donna sensibile e per questo si comporta così. Gli animi in studio sono diventati sempre più tesi e – a un certo punto – Tina Cipollari, esasperata dalle continue spiegazioni della dama, ha deciso di alzarsi e uscire dallo studio. Il gesto ha spiazzato tutti, in primis Maria De Filippi, che le ha detto: “Tina ma dove vai?”. I presenti hanno iniziato a ridere e intanto la dama ha chiarito – ancora una volta – che l’opinionista non avrebbe alcun potere su di lei e che, quindi, avrebbe continuato a parlare.

Il siparietto, però, non è finito velocemente perché i cameraman hanno seguito l’opinionista che continuava a girovagare dietro le quinte, mentre Marina parlava con i cavalieri. Tina non è di certo rimasta in silenzio e, anche fuori dallo studio, ha continuato a dire: “Ha finito? Ancora vogliono parlare? Io non so più cosa fare“. Non contenta, poi, ha deciso di uscire proprio fuori dagli studi Elios, con tanto di telecamere che hanno ripreso la scena di lei sotto la pioggia con l’ombrello, un po’ come dire “sono disposta a tutto pur di non ascoltare più la dama”, regalando al pubblico un momento che entrerà nella storia di Uomini e Donne.