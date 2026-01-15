Uomini e Donne, tensione in studio: Maria De Filippi dice no al cavaliere. Cosa è successo

Le prime puntate di Uomini e Donne del 2026 hanno da subito dimostrato che il programma di Canale 5 non smette mai di stupirci. Tra litigi, colpi di scena, scelte inaspettate e rivelazioni “bomba”, il daiting show è tornato in onda più affiatato che mai. In una delle ultime puntate abbiamo visto Maria De Filippi prendere una posizione ben decisa nei confronti di un cavaliere.

Ricordiamo che la conduttrice cerca sempre di restare al di fuori dei vari scontri e interviene solo quando lo ritiene davvero necessario, lo fa sempre con molta calma, proprio per far comprendere a tutti i vari punti di vista. Questa volta, però, pare che queen Mary sia stata categorica.

Cosa è successo tra Maria De Filippi e Rocco a Uomini e Donne

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo visto Rocco in studio che ha parlato della rottura con Cinzia. La coppia si è già separata e il cavaliere, dopo aver dato le varie spiegazioni, ha chiesto a Maria De Filippi di poter tornare nel parterre del trono over per rimettersi in discussione.

La richiesta, però, ha spiazzato Maria De Filippi, che ha subito chiarito le cose, spiegando che lei fino a quel momento credeva che volesse tornare con Cinzia ed era quello il motivo per cui era in studio. Ma Rocco ha negato questa cosa, ribadendo di non aver mai detto questa cosa, ma la conduttrice – certa di quanto stava affermando – ha deciso di smascherarlo davanti a tutti.

Così ha chiamato in studio una delle autrici a cui Rocco aveva confidato di voler tornare con Cinzia: “Tu mi hai detto che provi ancora dei sentimenti per Cinzia e se cambiasse certi atteggiamenti saresti pronto a tornarci insieme (…)”, queste le parole dell’autrice che hanno confermato quanto detto da Maria De Filippi. Il cavaliere allora ha spiegato che negli ultimi tempi ha dovuto affrontare un problema di salute e, dunque, potrebbe essere stato frainteso.

Ma è qui che la conduttrice è voluta intervenire un’altra volta, dicendo: “È da tempo che tu ti spieghi male“. Nemmeno davanti a questa frase della padrona di casa Rocco si è fermato, continuando a ribadire la sua posizione. Sarà per questo che Maria De Filippi ha deciso di essere ancora più diretta, accusando il cavaliere di dire al centro dello studio cose diverse da quelle che dice agli autori: “(…) Ogni volta che ti siedi tu quello che dici non è mai quello che so io, ed è l’ennesima volta (…)”.

Il cavaliere ha così risposto: “Forse ti riferiscono male“. Insomma tra lui e Maria De Filippi pare che ci sia stato un vero e proprio battibecco, il cavaliere ha poi lasciato lo studio e difficilmente ci tornerà, Cinzia, invece, è rimasta nel trono over