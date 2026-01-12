Uomini e Donne spoiler, Tina Cipollari ha una nuova “nemica”: dopo Gemma fa piangere un’altra dama

Mentre Uomini e Donne è tornato in onda lo scorso 7 gennaio dopo la pausa natalizia, il daiting show continua ad andare avanti con nuove registrazioni. Secondo le anticipazioni del programma di Maria De Filippi molto presto vedremo Tina Cipollari scagliarsi contro una nuova dama.

Dopo che per anni la sua “acerrima nemica” all’interno dello studio – praticamente lo sanno tutti – è stata Gemma Galgani, sembrerebbe che nell’ultimo periodo sia quasi diventata più docile con la dama torinese, per concentrarsi su un’altra protagonista del programma. Secondo le anticipazioni del daiting show di Canale 5, infatti, pare la donna dopo una furiosa lite con l’opinionista abbia lasciato lo studio in lacrime.

Tina Cipollari fa piangere una dama e non si tratta di Gemma Galgani

Siamo ormai abituati ai battibecchi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, al punto che se si parla di una discussione tra l’opinionista e qualche protagonista di Uomini e Donne, pensano tutti alla dama torinese. Invece le cose sembra che stiano cambiando, sebbene continuino i siparietti – che tra l’altro tanto divertono il pubblico – tra Tina e Gemma, ora la Cipollari avrebbe “preso di mira” un’alta dama.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, pare che nelle prossime puntate assistere a uno scontro tra Sabrina Zago e Tina Cipollari, sembra che ci sia stata una furiosa discussione in studio. Tutto è accaduto dopo che la dama e Carlo hanno raccontato di aver trascorso le feste assieme, il cavaliere le ha poi chiesto di lasciare assieme il programma, ma lei ha rifiutato perché ha bisogno di più tempo per superare la rottura con Nicola. La decisione della dama scatenerà – com’era prevedibile – l’opinionista, che si scaglierà contro Sabrina, accusandola di essere interessata solo ad apparire in televisione e non a trovare davvero l’amore.

Da qui nascerà una discussione dai toni piuttosto spinti e alla fine Sabrina deciderà di lasciare lo studio in lacrime. Quando rientrerà accuserà Carlo di non aver preso le sue difese, il cavaliere – nonostante il rifiuto – dirà alla dama che è convinto del loro sentimento e, quando lei si sentirà pronta, alla fine lasceranno assieme il programma. I continui scontri di Tina Cipollari con Sabrina Zago lascerebbero intendere che l’opinionista potrebbe aver deciso di non concentrarsi esclusivamente su Gemma Galgani.

Sebbene già siano capitati scontri di Tina con altri protagonisti di Uomini e Donne, con Sabrina sembrerebbe che siano più frequenti, del resto la dama è senza ombra di dubbio una delle protagoniste storiche del programma di Maria De Filippi. Sicuramente tra la Cipollari e Gemma avverranno altre liti, così come ci saranno divertenti siparietti, per il pubblico sarebbe impensabile immaginare il daiting show senza scene del genere. Dopo l’arrivo del dottore – fasullo – a soccorrere Gemma, bisognerà vedere cosa “si inventerà” Tina.