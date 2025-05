Uomini e Donne, spoiler prossime puntate: Giovanni si dichiara a Francesca, la reazione della dama

Uomini e Donne si prepara a salutare il pubblico per la pausa estiva e intanto, dalle anticipazioni del programma riportate da Lorenzo Pugnaloni, sappiamo già che ci sarà un grande finale. Ebbene Giovanni Siciliano deciderà di chiedere una seconda possibilità a Francesca, i due avevano avuto una brutta lite e la frequentazione sembrava essere ormai conclusa.

Ma il daiting show di Canale Cinque non smette mai di sorprendere e così, anche se tra la dama e il cavaliere sembrava esserci stata la parola “fine”, le cose sono cambiate. Giovanni ha deciso di tornare sui suoi passi, spiegando di essersi pentito di aver deciso di interrompere la conoscenza con Francesca.

Uomini e Donne, la scelta di Giovanni e Francesca

Il cavaliere e la dama sembrava che fossero arrivati alle battute finali, dopo la lite in studio con tanto di lancio di scarpa da parte di Francesca – che improvvisamente si è tolta il decolleté che indossava e gliel’ha lanciato addosso – nessuno avrebbe mai pensato di rivederli assieme. E invece a Uomini e Donne può accadere davvero di tutto.

Nelle ultime puntate dello show di Canale Cinque vedremo Giovanni che chiederà a Francesca di dargli una seconda possibilità e la dama, alla fine, accetterà. La coppia, però, non uscirà assieme dal programma, ma saluterà il pubblico spiegando che si sarebbero frequentati quest’estate per vedere come sarebbero andate le cose.

Secondo quanto riportato dall’esperto del programma, negli ultimi appuntamenti assisteremo a un grande ritorno, Barbara parteciperà all’ultima puntata con Ruggiero, la coppia racconterà come stanno proseguendo le cose. Torneranno in studio anche Gabriele e Tiziana, la cui relazione pare procedere a gonfie vele. Insomma nelle ultime puntate di Uomini e Donne non mancheranno i colpi di scena e le sorprese, così il daiting show chiude i battenti in grande stile.

Intanto, grazie alle pubblicazioni sui social di Giovanni, sappiamo anche che la storia tra lui e Francesca procede. Non solo, il cavaliere si è reso protagonista di un gesto davvero romantico per la dama, ha deciso di tatuarsi un decolleté rosso sul petto, la scarpa che Francesca gli aveva lanciato addosso. Una dimostrazione di quanto ci tenga a lei, il cavaliere raccontando ai followers cosa aveva fatto, ha parlato anche dei sentimenti che prova per Francesca.

Se le cose dovessero andare bene quest’estate, dama e cavaliere potrebbero tornare a Uomini e Donne a settembre come ospiti, lasciando così definitivamente il trono over. Quella di Giovanni e Francesca sarebbe così un’altra delle tante coppie che si sono formate in quest’edizione del programma di Maria De Filippi. A settembre, invece, rivedremo sicuramente Gemma Galgani, la dama – nonostante le varie conoscenze avviate quest’anno – ancora non è riuscita a trovare l’amore, motivo per cui, con molta probabilità, farà ancora parte del trono over.