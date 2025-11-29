Secondo le anticipazioni del daiting show pare che il trono dell’ex di Martina De Ioannon sia entrato nel vivo e già c’è un retroscena

Uomini e Donne spoiler, la segnalazione su Ciro e la corteggiatrice scatena lo studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne, riportate da Lorenzo Pugnaoloni, regalano sempre colpi di scena interessanti. Protagonisti di una delle ultime puntate registrate pare che sia stato proprio Ciro Solimeno, che è diventato tronista dopo che Martina De Ioannon – a sua volta ex tronista del programma – l’ha lasciato.

Secondo l’esperto del programma di Maria De Filippi pare che il ragazzo sia entrato nel vivo del suo ruolo e ci sarebbe già una segnalazione che riguarda il suo rapporto con una delle corteggiatrici.

Ciro Solimeno, cosa è successo con Alessia Messina: le anticipazioni di Uomini e Donne

Ciro Solimeno, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, ha iniziato a conoscere alcune delle ragazze che sono arrivate nel programma per un appuntamento al buio. L’interesse del nuovo tronista sarebbe già virato su due ragazze, con le quali è uscito in esterna. Si chiamano tutte e due Alessia e con una delle due, Alessia Messina, è emerso un retroscena.

I due ragazzi sono usciti, un incontro semplice che doveva aiutarli a conoscersi, ma pare che il tutto si sia concluso con un “nulla di fatto”, poiché non ci sarebbero stato risvolti interessanti. In studio, però, è emerso che i due ragazzi si sarebbero conosciuti “di sfuggita” tempo fa. Al momento non si hanno ulteriori dettagli su questa conoscenza e su cosa sia accaduto in studio dopo che l’hanno raccontato.

Secondo le anticipazioni di Pugnaloni nel corso della registrazione c’è stato spazio anche per il trono di Flavio Ubirti, che continuerebbe a nutrire un forte interesse nei confronti di Martina Cardamone. Dopo l’ultima puntata i due ragazzi sono usciti in esterna e lui l’ha portata alla Fontana di Trevi, qui si sono scambiati un romantico bacio, che quasi sembrava essere uscito da un film. Il ragazzo è uscito anche con Nicole Belloni, che – a sorpresa – nel corso dell’appartamento gli ha confessato di essersi innamorata di lui, invitandolo a fare una scelta il prima possibile.

Un interessante colpo di scena che potrebbe mettere il ragazzo alle strette, sebbene il trasporto che prova nei confronti di Martina è più che evidente. Ora bisognerà capire cosa accadrà e se davvero prenderà una decisione per il “bene” di Nicole, che gli ha chiesto in modo molto diretto di evitare di tormentarla se non nutre un reale interesse. Anche il trono di Flavio Ubirti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, sta regalando interessanti sorprese.

Quello di Ciro Solimeno, invece, è appena iniziato, dunque potrebbe volerci del tempo prima che si crei qualche dinamica o interessamento reale. Il ragazzo, tra l’altro, ha da poco concluso una relazione che per lui – come ha raccontato – è stata molto importante e per questo potrebbe aver bisogno di tempo prima di farsi coinvolgere da un’alta persona.