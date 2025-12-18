Uomini e Donne spoiler, Flavio sceglie Nicole ma si scatena il caos: cosa è accaduto dopo la registrazione

Il tronista ha fatto la sua scelta ma subito dopo è accaduto qualcosa di inaspettato, non si sarebbe immaginato qualcosa del genere

Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, come aveva annunciato nel corso dell’ultima registrazione ha deciso di chiudere il suo percorso. Il tronista ha preferito Nicole Belloni che, secondo quanto riportato sulla pagina Instagram del programma, ha detto sì. Nonostante il momento di gioia non sarebbero mancate le note dolenti.

Subito dopo che si è diffusa la notizia della scelta di Flavio, si è scatenato letteralmente il caos, una situazione insolita quando si tratta di un momento così di gioia come quello finale. Probabilmente nemmeno il tronista si sarebbe aspettato una simile reazione e invece c’è stata.

Cosa è accaduto dopo la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, della registrazione avvenuta lo scorso lunedì 15 dicembre, Flavio e Nicole hanno lasciato assieme il programma di Maria De Filippi. Dopo le due esterne finali il tronista ha preferito l’influencer milanese, che gli ha risposto subito di sì.

Ma proprio poche ore dopo la scelta di Flavio Ubriti una gran parte del pubblico si è scatenata in rete criticando apertamente la decisione del tronista. Una cosa insolita quando si tratta di un momento che è comunque gioioso, la neo coppia si è scambiata un lungo bacio tra gli applausi del pubblico, eppure c’è chi non ha gradito questa decisione. In tanti si sono scatenati nei commenti proprio sotto le immagini pubblicate sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne.

Stando a quanto si legge nella stragrande maggioranza dei commenti, c’è chi ritiene che questa scelta sia “sbagliatissima”, chi ha paragonato questo momento a quello vissuto con Martina De Ioannon, riferendosi all’assenza di emozioni verso la coppia che si sarebbe formata. Poi c’è chi ha attaccato il tronista dicendo che, scegliendo Nicole, non avrebbe capito nulla. In tanti ipotizzano che l’ex calciatore possa avere un epilogo proprio come la tronista romana che l’ha preceduto, dunque alla fine dovrebbe lasciarsi con Nicole per finire con Martina. Proprio come la De Ioannon che, dopo aver avuto una relazione con Ciro Solimeno, corteggiatore che era stato la sua scelta, alla fine si è lasciata con lui per fidanzarsi con Gianmarco Steri, anche lui suo ex corteggiatore.

Dunque la scelta di Flavio Ubirti non avrebbe convinto una gran parte del pubblico, proprio quella parte che sperava scegliesse Martina, ritenendola più adatta a lui. Ma le cose sono andate diversamente e il tronista, dopo aver fatto un esterna con Nicole sulla neve, pare molto emozionante, ha preferito lei. In quest’occasione la corteggiatrice ha deciso di mostrargli il suo mondo e lui avrebbe molto apprezzato la sua sincerità. Al momento sono usciti assieme dal programma, pare anche molto affiatati. Poi, come si dice in questi casi, “se sono rose fioriranno”.