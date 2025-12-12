Uomini e Donne spoiler, confessa di aver trascorso la notte con il cavaliere: Tina fa piangere la dama

Continuano le puntate di Uomini e Donne, il famoso e storico dating show condotto da Maria De Filippi e in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Le anticipazioni, pubblicate dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, dicono che, durante le ultime registrazioni, Gemma Galgani ha accusato Mario Lenti di aver baciato Maria G. per allontanarsi da lei. La dama torinese ha infatti sostenuto che tra di loro non ci sarebbe un vero e proprio interesse, dubitando anche della sincerità della donna che non si ricorderebbe precisamente il bacio della sera precedente. Mario non ha però cambiato idea e alla fine ha anche accolto una nuova donna. scegliendo poi di non trattenerla.

Colpo di scena a Uomini e Donne

Nel frattempo, Sabrina e Carlo hanno raccontato di aver passato la notte insieme. Lei continua infatti a ritenere che Carlo sia un punto di riferimento importante ma, allo stesso tempo, sente il bisogno di prendersi del tempo e decide di conoscere un altro cavaliere. Carlo soffre per questa scelta e dice di essere innamorato della donna. Poi c’è stato uno scontro con Tina Cipollari, che ha fatto piangere Sabrina, uscita dallo studio in lacrime. Dopo che la dama è tornata nel programma, ha rimproverato Carlo per non averla difesa, lui ha dichiarato che usciranno ancora insieme nonostante lei abbia tanti dubbi.

Le anticipazioni dicono inoltre che si è chiusa la conoscenza tra Cinzia e Rocco e che Paolo ha manifestato subito interesse per Cinzia, che ha deciso di approfondire il legame. Nessuna dama vuole invece iniziare un percorso con Rocco e, per questo motivo, l’uomo decide di lasciare lo studio.

Arcangelo e Magda raccontano invece di essere usciti insieme: tra di loro è anche scattato il bacio. Sebastiano accusa invece Arcangelo di essere falso, ma Madga gli ricorda il modo in cui lui l’ha trattata in passato. Rosanna dice di avere un interesse per Alessio, che rifiuta per rispetto dell’amicizia con Giuseppe. A chiudere la puntata è Roberto, che tenta di riavvicinarsi a Gemma e le legge una poesia. La dama non ha intenzione di illuderlo e chiude così definitivamente la loro frequentazione.

Grandi novità nel Trono Classico

Il tronista Flavio ha intanto annunciato che la prossima settimana sceglierà tra Nicole e Martina, dopo due corteggiamenti molto intensi. Le due ragazze sono entrambe apparse sin da subito molto prese e determinate, tanto che il tronista si è avvicinato ad entrambe e ha suscitato la loro gelosia. Il giovane ha anche riferito che farà una sola esterna con una ognuna di loro della durata di un giorno: sarà per lui un modo per stare insieme più tempo.