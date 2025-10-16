Uomini e Donne spoiler: chi torna in studio

Mentre nuove puntate di Uomini e Donne stanno andando regolarmente in onda, proseguono anche le registrazioni di quelle successive e, secondo le anticipazioni del daiting show, assisteremo prima a un addio e poi a un ritorno.

E’ noto come nel programma di Maria De Filippi i colpi di scena non manchino mai, dunque, le situazioni cambiano nel giro di una registrazione e le sorprese – come addii, ritorni e chi ne ha più ne metta – sono praticamente all’ordine del giorno. Cosa vedremo, quindi, nelle prossime puntate di Uomini e Donne?

Uomini e Donne, dopo l’addio ci sarà un grande ritorno: cosa dicono le anticipazioni

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, riportate da Lorenzo Pugnaloni, ci sono state due registrazioni – una nella giornata di lunedì e un’altra martedì – nella prima Jakub ha lasciato il programma, ma nella seconda il corteggiatore sarebbe già tornato.

Il ragazzo aveva deciso di andare via in seguito a una lite con la tronista, ma a sorpresa è subito tornato. Il motivo? Sarebbe stata Sara Gaudenzi, l’altra tronista ed ex corteggiatrice di Flavio, a chiedere alla redazione di far tornare Jakub, perché avrebbe interesse a conoscerlo. Il corteggiatore ha accettato l’invito, così è tornato e si è seduto nuovamente per l’altra tronista.

Secondo quanto riportato dall’esperto di Uomini e Donne Cristiana pare esserci rimasta male del fatto che il suo ex corteggiatore sia tornato a sedersi per conoscere un’altra tronista. Questa sua reazione, però, avrebbe scatenato gli attacchi di tutti, soprattutto di Tina e Gianni che l’hanno attaccata per i modi usati per eliminare Jakub. Non ci sarebbero state, però, liti tra le due troniste, poiché Cristiana alla fine ha detto a Sara che può fare quello che vuole. Al momento tra le due, quindi, non ci sarebbe stata alcuna scintilla, ma bisognerà capire se questa cosa potrà creare una sorta di battaglia tra le due troniste, che si contenderanno il bel modello, o se alla fine Cristiana andrà avanti per la sua strada, senza voltarsi indietro.

Nella stessa registrazione si è parlato del trono over e pare che Federico Mastrostefano si sia baciato con Agnese, ma alla fine in studio, dopo aver visto l’uscita, il cavaliere ha detto di aver capito proprio da quel gesto di non provare niente per la dama. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, dunque, ne vedremo delle belle. Ampio spazio sarà dato all’ex tronista, ma ci sarà anche la questione di Jakub a tenere banco, oltre al fatto che Cristiana lo accusa di essere nel programma solo per ottenere visibilità. Vedremo cosa accadrà tra lui e Sara e come proseguirà la conoscenza e soprattutto se questa vicinanza finirà per ingelosire l’altra tronista.