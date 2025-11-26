Uomini e Donne spoiler, Federico Mastrostefano smascherato in studio: la dama ha scoperto tutta la verità

Come sempre puntualmente le registrazioni di Uomini e Donne regalano qualche assaggio delle prossime puntate, che neanche a dirlo, saranno molto movimentati. Le dinamiche tipiche del programma non deluderanno neanche questa volta con colpi di scena che riguarderanno figure storiche e molto seguite di questa stagione. Il Trono Over, in particolare, sarà protagonista di una serie di sviluppi che rimetteranno in gioco equilibri che sembravano ormai consolidati.

Nelle prossime puntate, in onda dal 24 al 28 novembre 2025, i riflettori si accenderanno su alcune dame e alcuni cavalieri che da tempo dividono l’opinione del pubblico. In studio riaffioreranno vecchie ferite, nasceranno nuove simpatie e, inevitabilmente, torneranno alla luce anche alcune verità che qualcuno sperava restassero nascoste. Non mancherà come sempre l’ironia a sdrammatizzare le situazioni, dando pepe all’ intero contesto.

Lo spoiler che più sta facendo rumore riguarda un cavaliere che, credendo di poter gestire una strategia senza lasciare tracce, verrà messo di fronte ai fatti. La dama coinvolta, dopo giorni di dubbi, in studio deciderà di vuotare il sacco: la sua scoperta ribalterà completamente la situazione, smascherando il comportamento ambiguo dell’uomo. Ma andiamo nei dettagli per scoprire le ultime novità dell’amato dating show.

Gemma tra nuove conoscenze, cavaliere alle strette e scintille nel Trono Classico

Il (lunghissimo) percorso di Gemma continua a scatenare discussioni. Dopo le tensioni delle scorse settimane, la dama torinese cercherà di ripartire accettando l’interesse di due nuovi pretendenti, Luigi e Roberto, salvo poi confessare di essersi trovata più in sintonia con il secondo. La confessione manderà su di giri Tina che non esiterà a fiondarle una bella stoccata, ironizzando sul suo ennesimo tentativo sentimentale.

Tra i protagonisti della settimana ci sono anche Cinzia e Rocco, che finiranno al centro di un inatteso riavvicinamento. Lei, reduce da una conoscenza complicata, sembrava intenzionata a guardare oltre, ma la determinazione di Rocco la porterà a riconsiderare tutto. Nonostante le critiche in studio, la dama sceglierà di ascoltare il cuore, accettando di dargli un’altra possibilità. Una scelta che culminerà in una dichiarazione toccante e in un invito che potrebbe cambiare il loro percorso nel programma.

A catalizzare l’attenzione sarà però un episodio che rischia di mettere in cattiva luce un cavaliere molto discusso. Federico, già turbato dalla gelosia nei confronti di Agnese, dovrà affrontare le conseguenze di una segnalazione inattesa: Marta, con cui stava costruendo un rapporto, scoprirà che le parole dell’uomo non corrispondono alla realtà. La reazione della dama non passerà inosservata e costringerà Federico a giustificarsi davanti a tutti. La messa in onda chiarirà tutto.

Le tensioni non mancheranno neanche nel trono dedicato ai più giovani , dove le due troniste Cristiana Anania e Sara Gaudenzi vivranno un nuovo capitolo della loro rivalità, tra accuse reciproche, esterne infuocate e baci che faranno vacillare certezze. La mela della discordia si sa è Jakub Bakkour che dopo essersi autoeliminato ha scelto di tornare in studio per Sara. Quest’ultima manderà in crisi Marco per un’esterna intensa, durante la quale spunta anche il secondo bacio, con il modello, ex volto di Temptation. Insomma ancora una volta le emozioni non mancheranno negli studi Centro Titanus Elios a Roma.