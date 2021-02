Uomini e Donne: la scelta di Sophie Codegoni è Matteo Ranieri (video)

Oggi, venerdì 19 febbraio 2021, è andata in onda la scelta di Sophie Codegoni di ‘Uomini e Donne’. La tronista, nell’ultimo step del suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi, ha avuto la possibilità di conoscere meglio due corteggiatori, Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri.

La decisione finale della giovane influencer è ricaduta su Matteo (Qui, il video)

Sophie: “Vedendo le due giornate c’è stata differenza. Con te ho pianto tanto, ho pensato tanto. Il nostro percorso è iniziato in maniera particolare. Quando ti ho visto la prima volta ho detto: ‘Che bello’. Poi eri lì, ti guardavo, cercavo un lato simile a me che mi facesse venire la voglia di conoscerti. Non riuscivo a trovarlo. Ho pensato di eliminarti. Quando siamo usciti la prima volta assieme, ho iniziato a vedere la bella persona che sei, però, ti vedevo comunque troppo distante, da quello che pensavo. O penso di volere al mio fianco. Però, c’era qualcosa che mi spingeva a dire: ‘Non te lo devi far scappare’. Quando io ho iniziato a provare dei sentimenti, emozioni, è successo quel casino del tuo ‘no’. Lì mi è crollato un castello, ho cercato di trovare il marcio in te. Non ci credevo più in te. Non ho mai trovato nulla. Piano piano mi hai insegnato di più. Carattere non vuol dire urlare, fare rumore, farsi notare ma mai cambiare per nessuno. Questo non l’hai mai fatto. Sei sempre rimasto qui. Questa è la cosa che mi è piaciuta più di te […] Siamo il giorno e la notte io e te. Non ci accomuna nulla. In ogni situazione ho sempre usato la testa. Oggi ho detto che voglio usare il cuore, sono fortunata, ad oggi, la mia testa ed il mio cuore fanno un solo nome, e quel nome è il tuo”

Entrambi non riescono a trattenere l’emozione. La risposta è sì. Abbracci, lacrime, baci (protetti dalla mascherina) segnano l’inizio di una nuova storia d’amore. Auguri!!!