Uomini e Donne si ferma: quando torna il programma di Maria De Filippi

Uomini e Donne si prepara alle vacanze di Natale, il programma di Maria De Filippi, infatti, si fermerà per un lungo periodo. Come accade ogni anno il daiting show di Canale 5 non andrà più in onda e farà spazio a una programmazione “speciale” in vista delle feste.

Ma la domanda che i telespettatori si pongono è quando tornerà in onda Uomini e Donne? Proprio nella giornata di lunedì sono state rese note da Lorenzo Pugnaloni le anticipazioni dell’ultima registrazione, quella in cui Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta e adesso in tanti vorrebbero sapere quando saranno trasmesse le puntate del programma.

Quando torna in onda Uomini e Donne?

Il programma di Maria De Filippi non andrà più in onda a partire dal prossimo 22 dicembre, questo vuol dire che l’ultima puntata del daiting show – prima della pausa natalizia – andrà in onda venerdì 19 dicembre. Per i prossimi appuntamenti dovremo attendere il 2026, il trono classico e il trono over torneranno solo dopo la Befana.

Al posto di Uomini e Donne Mediaset ha predisposto una programmazione speciale e, per la gioia di molti telespettatori, sarà trasmessa Io sono Farah, l’amatissima serie turca che ha come protagonisti Demet Ozdemir ed Engin Akyurek. Già dalle prime puntate questa dizi è stata un vero successo, motivo per cui è molto probabile che registrerà ascolti importanti anche nel corso delle feste, momento in cui generalmente c’è “un calo fisiologico”.

Per rivedere le puntate di Uomini e Donne, dunque, dovremo attendere la fine del periodo di festa, ovvero l’Epifania. La prossima puntata del programma di Canale 5 dovrebbe essere trasmessa proprio il 7 gennaio. Prima di quel momento i telespettatori potranno “consolarsi” con Io sono Farah, Mediaset ha deciso di mandare in onda comunque un format di punta, proprio per evitare di perdere ascolti importanti nel periodo delle feste.

Intanto, proprio dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, sappiamo diverse cose. Prima tra tutte la scelta di Flavio Ubirti, che ha preferito Nicole, la quale ha risposto “sì”. Ma ci sono anche una serie di novità per quanto riguarda il trono over, molte delle quali le vedremo probabilmente dopo la pausa estiva del programma di Maria De Filippi. Gemma Galgani continuerà a pizzicare Mario Lenti, la dama non sembra riuscire a voltare pagina e nutre ancora la speranza di poter riallacciare con il cavaliere. Quest’ultimo, dal canto suo, non sembra voler “fare carte” e continua a conoscere altre donne.

Non mancheranno altri colpi di scena, come l’uscita in lacrime dallo studio di Sabrina, che racconterà di aver trascorso la notte con Carlo. Attaccata da Tina Cipollari preferirà abbandonare lo studio momentaneamente, ma ci saranno tantissime altre novità, motivo per cui le nuove puntate di Uomini e Donne saranno imperdibili.