Uomini e Donne pronto ad approdare in prima serata su Canale 5 per la scelta del tronista romano.

“Uomini e Donne sbarca in prima serata per la scelta di Gianmarco Steri”. Ecco quando

Dopo la chiusura anticipata di The Couple, il programma condotto da Ilary Blasi, costretto alla resa ben prima del previsto a causa dei bassi ascolti e di una linea non pienamente approvata da Piersilvio Berlusconi (secondo indiscrezioni), e con L’Isola dei Famosi che tarda a decollare, Mediaset potrebbe giocare la sua carta vincente per eccellenza: Maria De Filippi.

Uomini e Donne sbarca in prima serata per la scelta di Gianmarco

Come anticipato da Dagospia, la scelta del tronista Gianmarco Steri potrebbe essere trasmessa (al momento non vi è ancora alcuna ufficialità) in prima serata venerdì 30 maggio. A seguire, andrà in onda la serie turca Tradimento. La super puntata dovrebbe scontrarsi con la finale di Sognando Ballando con le Stelle su Rai1. La De Filippi e Milly Carlucci si ritroverebbero in un nuovo faccia a faccia, dopo anni di sfide a colpi di share che hanno visto contrapporsi il talent danzante e C’è Posta Per Te.



La scelta del tronista: cosa è successo dopo il trono con Cristina

Lo spoiler sulla scelta del bel romano ha iniziato a circolare dopo la registrazione della puntata, e ormai è noto che il tronista ha concluso il suo percorso televisivo con Cristina Ferrara. Dopo peripezie sentimentali, pianti ed esterne movimentate, l’hair stylist ha preferito la salernitana a Nadia Di Diodato.

La coppia, in attesa della messa in onda della puntata, al momento è chiusa in un religioso silenzio (previsto anche dalle regole del dating show), ma pare che la loro storia, a poche settimane dalla scelta, stia vivendo un momento d’oro. Sono stati avvistati insieme, più felici che mai.