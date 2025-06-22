Uomini e Donne, Rosanna ha lasciato Giuseppe? Il triste finale dopo il trono over

La storia d’amore tra Rosanna e Giuseppe sbocciata davanti alle telecamere di Uomini e Donne, sarebbe arrivato al capolinea. Si infrange così quello che sembrava un sogno romantico dei due protagonisti del Trono Over che avevano appassionato il pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Rosanna e Giuseppe infatti sembravano pronti a vivere una nuova fase lontano dai riflettori, dopo mesi intensi nel parterre iconico. E invece, a distanza di poche settimane dalla scelta di abbandonare insieme lo studio di Canale 5, i due protagonisti tornano a far parlare di sé, questa volta per motivi meno romantici. I fan più attenti avevano già colto alcuni segnali, ma ora le parole pubblicate da Rosanna sui social sembrano confermare il peggiore degli epiloghi.

L’addio con una canzone

La loro storia aveva diviso il pubblico sin dall’inizio: lui, deciso e appassionato, sembrava pronto a tutto pur di vivere quel legame, mentre lei, più riservata e riflessiva, non ha mai nascosto le proprie perplessità. In studio avevano provato a costruire un’intesa ma una volta usciti la realtà si è rivelata di tutt’altra natura. E il silenzio che ne è seguito non ha lasciato spazio a molte interpretazioni.

Non ci sono stati annunci ufficiali, né comunicati congiunti. Ma a volte basta una frase, alcune parole per fare chiarezza, come quelle pubblicate da Rosanna nelle ultime ore:

“A volte nei rapporti, confondiamo la sicurezza con la felicità, il lusso con l’amore, la stabilità con la libertà. Ma un legame che ci trattiene anche se fatto di gesti preziosi,promesse splendenti o attenzioni costanti, resta pur sempre una prigione se manca il respiro, la spontaneità, l’autenticità. L’amore vero non ingabbia: accompagna e le sbarre per quanto d’oro, ti imprigionano lo stesso in una cella e non renderanno mai felice un cuore che desidera volare”.

Queste parole sono parte del testo della canzone “Aicha” di Khaled, che l’ex dama, come riporta nel post che accompagna la citazione, ha ascoltato da un ragazzino durante il suo esame di licenza media. Non sono mancate le domande arrivate a raffica sulla sua bacheca da parte dei follower: “Vi siete lasciati?” Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione e che sanno di chiusura, più che di pausa.

C’è chi riconosce a Rosanna l’onestà di aver scelto la verità, pur a costo di deludere. “Grande Rosanna! L amore non deve essere una gabbia , se lo é , prima o poi si scappa….”, scrive qualcuno. Altri invece si schierano con Giuseppe, definendolo “troppo buono” e forse troppo preso per accorgersi dei segnali d’allarme: “Dispiace tanto per Giuseppe. Tu mai stata presa più di tanto.” Una cosa è certa: nessuno dei due ha finto, e forse proprio questa sincerità ha condotto alla separazione. In attesa delle conferme ufficiali si rimanda a settembre il proseguimento di quella che appare come una delle storie più tormentate dell’estate.