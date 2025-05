Uomini e Donne, Rosanna e Giuseppe di nuovo insieme dopo la crisi: le parole della dama

Tra Giuseppe e Rosanna sarebbe tornato il sereno, la coppia formatasi a Uomini e Donne avrebbe superato la crisi. Qualche giorno fa i fan della dama e del cavaliere avevano appreso tramite Lorenzo Pugnaloni – esperto del programma di Maria De Filippi – che tra i due c’era un po’ di maretta. Era stata proprio la dama a confermare la crisi, mentre il cavaliere aveva preferito il silenzio.

Adesso, sempre Rosanna, ha deciso di annunciare che la crisi tra lei e Giuseppe è rientrata, inviando proprio a Pugnaloni un messaggio in cui ha chiarito cosa è accaduto tra i due. Qualche giorno fa l’esperto di Uomini e Donne aveva spiegato che la dama non aveva dato molte spiegazioni, confermando solo che ci fosse qualcosa che non andava, ma adesso ha voluto spiegare per bene cosa è successo tra lei e il cavaliere.

Rosanna e Giuseppe ancora assieme, la coppia del trono over felice

Pugnaloni lo scorso 24 maggio ha condiviso nelle sue storie il lungo messaggio ricevuto da Rosanna, che gli ha confermato la crisi che c’è stata tra lei e Giuseppe, spiegandone anche i motivi. La dama ha parlato di una “lite importante” che avrebbe messo a dura prova la loro relazione.

Un litigio che sarebbe avvenuto – si legge nel messaggio della dama – “a causa di interferenze esterne“, che l’avrebbero spinta a una lunga riflessione. “(…) Davo le colpe a lui anziché alla terza persona, ma poi ho compreso che il problema non era Giuseppe“, ha scritto Rosanna nel lungo messaggio. Ma adesso che hanno deciso di allontanare “il terzo”, sarebbero riusciti a ricomporre il loro legame.

Dunque, stando a quanto scritto dalla dama, pare che lei e il suo compagno avrebbero avuto una discussione a causa di una terza persona, che adesso avrebbero allontanato dalle loro vite. La crisi, quindi, sarebbe superata e tra di loro sarebbe tornato il sereno. Mentre Rosanna ha chiarito l’accaduto pubblicamente, da Giuseppe non è arrivata alcuna dichiarazione a riguardo, il cavaliere ha preferito ancora rimanere in silenzio.

Intanto è attesissima la puntata in cui la coppia tornerà a Uomini e Donne come ospite, registrata prima della crisi. Lunedì 26 maggio è iniziata la messa in onda degli ultimi appuntamenti del daiting show e in uno di questi ci saranno anche Rosanna e Giuseppe. La dama in quell’occasione leggerà una lettera d’amore al suo compagno e ci saranno anche balli al centro dello studio.

La scelta di Gianmarco Steri, invece, sarà trasmessa in prima serata, venerdì 30 maggio. Una scelta strategica per conquistare importanti ascolti, un appuntamento con cui Uomini e Donne si prepara a salutare il pubblico per la lunga pausa estiva. Al posto del daiting show, a partire dal 3 giugno, sarà mandata in onda una nuova soap turca, La forza di una donna.