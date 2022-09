La puntata di oggi di Uomini e Donne ha visto il ritorno di Roberta di Padua. Prima di fare entrare l’ex dama del programma, è stata mostrata una clip che mostrava la scelta di Davide (ex tronista del programma) verso Chiara, nel 2020, e l’annuncio della fine della loro relazione nel 2022. Roberta era stata vista insieme a Davide, a cena, ma i due hanno negato qualsiasi legame ma semplicemente un’amicizia con il ragazzo. Dopo l’arrivo di Roberta, ecco scendere anche Davide, in centro studio. Per ultima è entrata anche Chiara, l’ex fidanzata del ragazzo, per un confronto a tre all’interno del people show di Canale 5. Maria De Filippi ha spiegato:

“C’è stata un’interruzione della storia tra Chiara e Davide e i social hanno parlato di una relazione di Davide e Roberta perché si sono visti una sera a cena fuori. Non c’è una storia tra questo momento, tra i due, chiarisco. Ieri una persona che si occupa delle persone non del trono “giovane”, ha chiamato Roberta e le ha chiesto cosa fosse successo tra lei e Davide. Quello che ha contraddistinto Roberta qua dentro è la sincerità, anche quando può diventare scomoda..”

Roberta conferma di aver scritto a Davide alcuni messaggi ma molto innocenti e senza secondi fini. Chiara sottolinea di aver discusso parecchie volte con Davide, durante la loro storia, anche per i contatti avuti tra il suo ex e Roberta. Davide ammette un avvicinamento con Roberta ma specifica i tempi:

“Io credo di aver rispettato tutti i tempi immaginabili. Tra me e Roberta c’è stato un bacio dopo due mesi dalla fine della relazione con Chiara, voluta con me. Non provavo più quello che lei provava per me. Dopo due mesi se io mangio una pizza con una persona che è sempre piaciuta esteticamente… e c’è stato un bacio, perché devo passare per la persona sbagliata? Non capisco perché devo passare per quello sbagliato, che non rispetta le persone…”

“Avrei evitato di renderlo pubblico…” ribatte Chiara, nella puntata di oggi di Uomini e donne.

Gianni interviene, sottolineando come i messaggi di Roberta fossero anche pieni di interesse per Davide (“Ci siamo sempre piaciuti” ha ammesso Roberta), nel periodo in cui si sentivano durante la storia con Chiara.

“Sei una donna matura e giochi a fare la ragazzina” #UominieDonne Posted by Uomini e Donne on Wednesday, September 28, 2022

“Perché vuoi mantenere il rapporto con questa persona?” chiedeva Chiara, ai tempi della sua relazione “Per me la vostra amicizia non era normale. Avevo ragione ad essere gelosa”

“Vuoi infangare la mia immagine?” ribatte Davide, rivolto all’ex fidanzata, ripetendo che la loro storia, durata un anno e otto mesi, è finita perché lui non è più innamorato della ragazza.

Roberta e Davide si sono visti quella sera a cena. Lui le ha chiesto di raggiungerlo ma lei ha detto no. Le ha successivamente detto che sarebbe stato a Roma per la puntata di oggi di Uomini e Donne:

“Roberta ha detto di NO a due inviti di Davide” specifica Maria De Filippi. E lei spiega perché.

“Ci siamo baciati, mi ha chiesto di salire e ho detto che non me la sentivo. Non mi andava. Siamo stati insieme, abbiamo chiacchierato ma… un attimo pure. La vedo la differenza d’età. Non andrei oltre con Davide” chiarisce la Di Padua. “Prima di andare con una persona, oggi, ci penso. Non sono mai stata con uno la prima sera, non mi è mai capitato ma non mi interessa. So già che, se dovessi andare a dormire insieme a lui, poi non ci sarebbe altro”

Erano circa 6/7 messaggi in un anno, raccontano i due. “Io li avrei evitati” interviene Tina, dando anche parte della responsabilità anche a Roberta che, però, non sapeva che i suoi messaggi erano causa di discussione nella coppia.

Maria De Filippi non riesce a condannare Roberta nonostante, al posto di Chiara, soffrirebbe anche lei.

“Ha dato un bacio e deve essere responsabile di aver dato un bacio? Lei dà questo bacio e si accorge che una storia fisica non la vuole avere”

Davide racconta di scenate di gelosia di Chiara, nel loro rapporto che hanno portato alla fine della relazione. Assicura di non averle mai mancato di rispetto ma che non era più disposto a sopportare il controllo di lei e la sua estrema gelosia nella coppia.

“Quello che mi fa star male è che ci abbiamo investito tanto, Sentimentalmente non posso farmene una colpa se penso che Chiara non sia la donna della mia vita. Non possono farmene una colpa ma me l’assumo. Probabilmente io e lei non eravamo giusti”.

“Hai ragione, l’incompatibilità di cui parli è vera, è un dato di fatto” asserisce Chiara.

“A me importa che passi il messaggio che ho rispettato Chiara dal primo giorno in cui sono uscito da qui fino all’ultimo giorno. Oggi sto benissimo, io spero che lei stia il triplo meglio… ” augura il ragazzo, al termine del confronto.