Uomini e Donne, torta in faccia a Riccardo, Tina: “Te la sei meritata, a nome di tutta Italia” (video)

Puntata movimentata, oggi, quella ad ‘Uomini e Donne’. Dopo essersi confrontato lungamente con l’ex fidanzata Ida Platano (accorsa in studio per un confronto definitivo dopo la rottura), Riccardo Guarnieri è stato vittima di una burla da parte di Tina Cipollari che gli ha rovesciato in faccia una torta di compleanno.

Come è arrivato il dolce in studio? Lavinia del trono classico ha voluto festeggiare, in pompa magna, gli anni compiuti da uno dei suoi corteggiatori, Alessio Campoli. L’opinionista, in uno scatto goliardico, ha individuato le sue tre ‘vittime’. Dopo un lungo giro dentro e fuori dallo studio (scartando Gemma Galgani ed Armando Incarnato), Tina (con la complicità di Gianni Sperti) si è indirizzata verso Riccardo che, dopo un’iniziale titubanza, ha accettato, di buon grado, la ‘penitenza’.

Tina: “Te la sei meritata. A nome di tutta Italia”.

Dopo qualche minuto, la Cipollari è rientrata in studio con un cambio d’abito perché completamente ‘imbrattata di cioccolata’.

Il cavaliere pugliese, nelle ultime settimane, ha frequentato, in maniera assidua ed esclusiva, Gloria. La dama, però, dopo un lungo tira e molla, ha messo la parola fine alla frequentazione, decidendo, a bruciapelo, di lasciare dal programma. Che, dopo l’ennesimo (ed invano) tentativo di chiarimento con Ida, abbiano finalmente messo la testa a posto per un nuovo importante amore?!