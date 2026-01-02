Uomini e Donne, quando va in onda la scelta di Flavio

Grazie alle anticipazioni sappiamo che il tronista ha fatto la sua scelta settimane fa, ma quando sarà trasmessa la puntata?

Quando andrà in onda la puntata di Uomini e Donne in cui vedremo la scelta di Flavio Ubirti? È questa la domanda che si pongono i tanti fan del programma di Maria De Filippi che ormai attendono da due settimane di vedere il momento in cui il tronista ha fatto la sua scelta.

La registrazione di quel momento, infatti, risale a prima di Natale, la scelta è stata anticipata anche sul profilo Instagram ufficiale del programma, ma l’appuntamento ancora non è stato mandato in onda. Del resto il daiting show si è fermato per la pausa natalizia e tornerà a gennaio, in una data che ancora non sarebbe stata definita.

La scelta di Flavio Ubirti in tv, quando sarà mandata in onda

Al momento Uomini e Donne non sta andando in onda, il programma di Maria De Filippi tornerà a gennaio, come si legge anche sul profilo ufficiale Instagram, dove però non è indicata alcuna data. Presumibilmente il daiting show potrebbe tornare mercoledì 7 gennaio, subito dopo la Befana, oppure direttamente lunedì 12 gennaio. Per conoscere la data dovremo aspettare la comunicazione ufficiale del programma e in quel momento sapremo quando sarà trasmessa la scelta di Flavio Ubirti.

Quella puntata, infatti, potrebbe essere la prima ad essere trasmessa nel 2026, ma anche su questo non vi è alcuna certezza. Intanto è noto che Flavio abbia scelto Nicole Belloni e che lei gli ha risposto sì. Rimasto con lei e Martina, alla fine l’ex tentatore ha preferito Nicole, cosa che ha lasciato di stucco il pubblico, che immaginava per lui un altro finale. La scelta di Flavio, infatti, non è stata gradita da una parte di telespettatori che si è scatenata nei commenti, attaccando il tronista.

C’è addirittura chi ha paragonato la sua scelta a quella di Martina, prevedendo che alla fine Flavio potrebbe fare come l’ex tronista romana, lasciare la corteggiatrice scelta per tornare da quella che non ha scelto. Chiaramente si tratta solo di supposizioni del pubblico, al momento la coppia dovrebbe stare assieme. Subito dopo la messa in onda della scelta è probabile che vedremo Flavio e Nicole ospiti a Uomini e Donne a parlare della loro relazione.

Per entrambe le puntate, però, si dovrà attendere ancora un po’. Grazie alle anticipazioni sappiamo quale sia stata la scelta, ma non sappiamo ancora con certezza quando andrà in onda. Sappiamo anche che Gemma Galgani riceverà un’altra delusione da Mario Lenti e che per lei non sembra esserci “pace”. Inoltre potrebbe essere vicina un’altra scelta, quella di Cristiana, che è rimasta con due corteggiatori e anche per lei potrebbe avvicinarsi il momento “fatidico”. Le puntate di Uomini e Donne del 2026, dunque, promettono tanti momenti emozionanti, ora bisogna solo attendere il ritorno del programma di Maria De Filippi.