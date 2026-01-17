Uomini e Donne, quando andrà in onda la scelta di Cristiana

Ancora colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. Com’è trapelato dalle prime anticipazioni sulle registrazioni avvenuta lunedì 12 gennaio, Cristiana ha fatto la sua scelta. La giovane tronista ha infatti lasciato il programma di Maria De Filippi e ha iniziato la sua storia d’amore con uno dei suoi corteggiatori.

Chi ha scelto Cristiana

Si chiama Cristiana Anania, ha 22 anni ed è stata la nuova – giovane – tronista di questa edizione di Uomini e Donne. Appena arrivata nel programma ha detto: “L’amore per me è vita e io ho voglia di vivere“. Originaria della Sicilia, ha trovato l’amore proprio in quello studio, in cui era entrata dopo aver fatto un provino ad Amici. Durante il suo percorso, ci sono state le “buche” a Federico, le tensioni con la tronista Sara dopo l’abbandono di Jakub. Un trono che non è affatto stato semplice, ma alla fine ad averla vita è stato Ernesto.

Le anticipazioni dicono infatti che Cristiana ha deciso di lasciare la trasmissione proprio con lui. A svelarlo è stata proprio la stessa produzione di Uomini e Donne, che ha postato sui social la foto di quel momento così romantico e intenso. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha invece svelato che, durante l’ultima esterna, Ernesto ha portato Cristiana a Napoli e che lì le ha dichiarato il suo amore con un cuore trafitto da una freccia. Federico l’ha invece invitata a Roma per conoscere la sua famiglia e le ha proiettato su un muro il messaggio “Sceglimi“.

Tornati in studio, Cristiana ha fatto chiamare prima Federico e gli ha comunicato che non è stato lui la sua scelta. Poi è entrato Ernesto, vigile del fuoco di Castellammare di Stabia, colui che ha rubato il cuore della tronista. Un momento unico che ha commosso tutti i present.

Quando andrà in onda la scelta

La registrazione è avvenuta il 12 gennaio 2026, il ché significa che la puntata dedicata alla scelta di Cristiana potrebbe andare in onda su Canale 5 tra la prima e la seconda metà di febbraio. La pausa natalizia e i recenti cambio di palinsesto hanno infatti leggermente rallentato la messa in onda delle puntate già registrate, e proprio per questo motivo la scelta non può essere visibile immediatamente. Si pensa che possa essere molto probabile la collocazione di febbraio, anche perché proprio in quel periodo Uomini e Donne propone momenti forti e sfrutta la presenza di un pubblico più stabile dopo le festività.