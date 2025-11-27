Uomini e Donne, protagonista coinvolto in un incidente stradale: come sta e cosa è accaduto

Un ex volto di Uomini e Donne è stato coinvolto in un incidente stradale. Su Instagram è arrivata la sua testimonianza, e l’episodio ha allarmato tutti i suoi followers.

Chi è l’ex cavaliere coinvolto nell’incidente

Ad essere rimasto coinvolto nell’episodio è stato Gianmarco Meo, che ha partecipato al dating show in qualità di corteggiatore di Francesca Sorrentino. Durante il percorso, il ragazzo ha sempre mostrato un grande interesse nei suoi confronti, ma la tronista ha in realtà dichiarato ad un certo punto di avere dei dubbi, soprattutto perché lui era iscritto ad un’agenzia. Sorrentino ha alla fine lasciato il programma, mentre Francesca ha accettato di conoscere meglio Gianluca Costantino ma non è andata come previsto, tanto che è poi tornata ad essere single.

Negli ultimi mesi ci sono state diverse segnalazioni che hanno parlato di un ritorno di fiamma tra la tronista e il suo ex fidanzato Manuel Maura, con cui è stata protagonista di Temptation Island prima di arrivata a Uomini e Donne. Gianmarco ha invece iniziato un nuovo capitolo della sua vita e ha messo in atto dei nuovi progetti, diventando molto attivo su Instagram, dove pubblica scatti riguardanti la sua quotidianità e la sua vita privata e lavorativa.

Come sta Gianmarco Meo e cosa è successo

Qualche ora fa, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato la foto della sua macchina distrutta e ha fatto sapere di essere stato coinvolto in un incidente stradale. Lui ha inoltre consigliato a cogliere l’attimo perché la vita è imprevedibile. “Il vero lusso è svegliarti la mattina e avere un corpo che risponde” – ha scritto – “Che ti fa correre, allenare, ridere, giocare. Che ti permette di vivere senza dolori, senza limiti. Perché le cose belle della vita sono altre da quelle che rincorriamo. Perché quello sì, è il lusso più grande. Non so se riuscirò a rispondere a tutti, ma grazie. Sto bene e non mi sono fatto nulla. Ho postato tutto questo solo per far capire che ad oggi la felicità è un’altra cosa da quello che si ricerca, in questa vita così frenetica date peso alle piccole cose agli attimi“.

Gianmarco ha così rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute e ha fatto sapere che ne è rimasto illeso per miracolo. Si è però spaventato molto perché, con questo incidente, avrebbe potuto rimetterci la vita.