Uomini e Donne, Pinuccia vs Tina: “Lo sai che, a Vigevano, quando ti sentono gridare, cambiano canale?!” (video)

Nuovo round tra Tina e Pinuccia oggi ad ‘Uomini e Donne’. Nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, l’opinionista si è scontrata duramente con la protagonista del trono over (Qui, il video). La Cipollari, ancora una volta, ha preso la ‘palla al balzo’ per scagliarsi contro l’acerrima rivale prendendo le difese del signor Piero (che l’ha definita ‘bugiarda’):

Sei bugiarda. Quello che sei viene fuori, cara mia. Alla luce del sole. Questa bella maschera, che ti metti con i balletti, è calata. Ti ha smascherato. Lui la pensa come me e come tanti milioni di italiani. Non ti sei trovato con lei perché ha un caratteraccio. Lei non è innamorata di Alessandro ma di quello che poteva fare con lui, le scenette. A lei interessa quello. Sei falsa, non sei innamorata di Alessandro… Nessuno può parlare della Pinuccia ma chi sei?! Vai a prendere il Frecciarossa per Vigevano, Vigevano ti aspetta. Prima di tornare a Vigevano vuoi fare un’altra passerella, Pinuccia Ferragni. Ma che pianto. Ancora credete alle sue lacrime e alla sua sensibilità?! Ha una cattiveria nell’aria…

Il simpatico nonnino ha ipotizzato che, durante la breve conoscenza con Pinuccia, aleggiasse l’ombra di Alessandro:

E’ un anno che ci conosciamo, ci siamo affezionati. Non puoi dirmi che sono bugiarda, non mi conosci. Tina mi dà della strega, tu che sono bugiarda. Non puoi darmi della bugiarda… ma che sei pazzo!!! (riferendosi a Tina, ndb) Ma che maleducata. Una cosa vergognosa.

La donna, dopo un acceso confronto verbale con Tina, ha lasciato (in lacrime), per l’ennesima volta, lo studio

Falsa, ipocrita. Vai a farti consolare da Vigevano…

Pinuccia non ha nascosto, a Maria De Filippi, di voler denunciare la ‘nemica’ se dovesse continuare ad attaccarla duramente:

Se continua così sì. Dovrebbe avere un po’ di educazione e rispetto per l’età che ho.

La resa dei conti (con Gemma Galgani nei panni di un arbitro super partes) non tarda ad arrivare:

Tina: “Parli tanto di educazione, ma tu come ti rivolgi alle persone… A voi dà fastidio che venite descritte per quello che siete. Vi logora questo. Loro vogliono abbindolare con due lacrime. Pensano che il pubblico a casa, e qui in studio, è stupido… vedono due lacrime e si convincono che sono due povere vittime innocenti ed io sono la carnefice. Ma non è così. Sono solo due furbacchione”.

Pinuccia: “Lo sai che, a Vigevano, quando ti sentono gridare, cambiano canale?!”