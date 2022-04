Uomini e Donne, la rivelazione di Bruno su Pinuccia: “Me l’hai fatto per tre volte” (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda oggi, giovedì 28 aprile 2022, c’è stato un duro confronto tra Bruno e Pinuccia. Il cavaliere ha deciso di troncare definitivamente ogni tipo di rapporto con la dama di Vigevano dopo aver riscontrato alcuni attriti in fase di conoscenza (Qui, il video):

Durante la discussione, il protagonista del dating show di Maria De Filippi, rivolgendosi alla donna, ha tirato fuori un episodio increscioso avvenuto durante delle cene:

Incominciamo a mangiare e si toglie la dentiera davanti a me. Stiamo scherzando? E’ una cosa vergognosa. Me l’ha fatto anche la seconda volta. Gli dico avvertimi… Ho il piatto di pasta davanti e ti togli la dentiera. Ma dove stiamo?! Me l’hai fatto per tre volte. Mi sarei alzato e andato via.