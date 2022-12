Uomini e Donne, Maria De Filippi difende Alessandro dall’ira di Pinuccia: “Non lo devi trattare così, non se lo merita” (video)

Oggi, lunedì 12 dicembre 2022, all’interno di ‘Uomini e Donne’, è andato in onda l’ultimo atto dell’infinita e tormentata storia tra Alessandro e Pinuccia. L’amatissimo cavaliere pugliese, stanco delle continue scenate di gelosia da parte della dama di Vigevano, ha manifestato (finalmente!) il proprio dissenso cercando conforto in Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari:

Alessandro: “Praticamente io non posso fare nulla. Non posso ballare con una persona, non posso parlare. Pinuccia, Adesso mi hai rotto. Basta finiamola”.

Pinuccia: “Sei un bugiardo. Mi hai offeso. Mi hai detto: ‘Sembri una bambina di diciott’anni’. Ma ti ricordi quello che dici?

Tina: “Sei proprio una cosa pietosa”.

Il novantaduenne, visibilmente infastidito dalle eccessive attenzioni della donna, ha deciso di mettere la parola fine alla loro amicizia:

Alessandro: Perché ieri sera mi hai telefonato che non mi hai fatto dormire tutta la notte. E’ impossibile questo. Mi hai detto: ‘Non devi parlare con quella’. Se non prendo qualcosa o una pastiglia, io non riesco a dormire perché mi agita. Non puoi sempre offenderti.

De Filippi: “Fregatene. Calmo. Calmati. Non ci rimanere male”.

Pinuccia è un fiume in piena e ne ha per tutti/e:

Pinuccia: “Tu devi essere sincero. Invece sei un po’ falsetto. Da quando sono arrivate tutte queste donne, mi hai disprezzato. Maleducato. Tu mi hai fatto innamorare. Mi baciavi e adesso mi tratti in questo modo? Hai un cervello a 92 anni? Mi fa soffrire”

De Filippi: “Non lo devi trattare così, non se lo merita. Non è il tuo fidanzato, non è tuo marito. E’ libero di parlare con chi vuole”.

Pinuccia: “Se una persona non gli piace lo deve dire”.

Durante la lite, si viene a sapere che la protagonista del trono over continua a telefonare ad Alessandro. E che anche i suoi figli si sono affezionati ad Alessandro. La padrona di casa, a questo punto, cerca di riportare la calma in studio ma senza riuscirci (Qui, il video):

De Filippi: “A 92 anni ti devi ancora arrabbiare. Ma che ti frega”

Sperti: “Non ti devi permettere di dire che Alessandro è falso. Alessandro è sincero, sei tu che fai finta di non capire”.

Cipollari: “Tu sei falsa. Maria ma che deve sentirsi male per questa strega. E’ diventato tutto bianco. Basta. Stai seduta. Hai toccato il fondo. Cattiva. Perfida”.

Pinuccia: “Strega sei tu. L’hai detto a me, io lo ridico a te. Maleducata. Guardati allo specchio quando cammini con quel cxlo che muovi. Hai trattato male diversa gente come Gemma, Franco. Dovresti avere vergogna”.

Sperti: “Lo devi lasciare in pace. Lo vuole anche lui”.

Pinuccia: “Stai zitto che quando parli, e ridi mi sembri un orso”.

To be continued…