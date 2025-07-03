La storia d’amore nata a Uomini e Donne è giunta al capolinea, il messaggio dell’ex corteggiatrice e la risposta dell’ex tronista

Uomini e Donne, perché Raffaella Scuotto ha lasciato Brando: l’addio improvviso

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati, la coppia si è separata. A dirlo è stata proprio l’ex corteggiatrice nella serata di martedì 1 luglio, condividendo un comunicato in cui annunciava di essersi lasciata con l’ex tronista. Un lungo messaggio per tutti quei followers che hanno da sempre seguito la sua storia d’amore che, essendo nata davanti alle telecamere, aveva appassionato un gran numero di persone.

Una comunicazione che arriva quasi come un fulmine a ciel sereno, anche se negli ultimi giorni la loro “lontananza social” aveva scatenato il gossip e si era iniziata a ipotizzare una possibile rottura, visto che avevano trascorso il compleanno di Brando qualche settimana fa assieme. Ma la notizia che i fan della coppia mai avrebbero voluto sentire è arrivata. Dalle parole della Scuotto pare che sia stata lei a prendere questa drastica decisione, ma qual è il motivo.

Raffaella Scuotto annuncia la separazione da Brando: “I miei occhi si spegnevano”

Raffaella Scuotto ha voluto comunicare a chi la segue – con un lungo messaggio – di aver lasciato Brando Ephrikian. Una comunicazione pubblicata nelle sue storie, in cui spiega che avendo portato i suoi followers “nel bello” della loro relazione, è giusto raccontare che le cose a un certo punto non sarebbero più andate bene.

La Scuotto ha spiegato che man mano che la loro relazione andava avanti ha iniziato a rendersi conto che stava soffrendo troppo a causa dei “molti alti e bassi” e “non è così che un amore va vissuto“. Nel lungo messaggio Raffaella ha detto di non voler fare la vittima, sottolineando quanta gioia ha “vissuto negli alti e quanta sofferenza nei bassi”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è entrata nei dettagli della rottura, si è limitata a dire che ha sentito di dover lasciare Brando, cui vuole un grande bene.

“(…) Chiudo questa storia con il cuore a pezzi, voglio bene a Brando più di quanto io stessa possa immaginare, ma questo non basta quando mancano altre componenti fondamentali (…)“, questa una parte del comunicato di Raffaella. Parole da cui si comprenderebbe come nonostante lo amasse, non sarebbe riuscita a soprassedere a qualcosa. Ha poi ribadito come quando ci si lascia le colpe sono al 50%, ha poi sottolineato come lei e Brando si continueranno a voler bene e non cancellerà mai quello che ha vissuto.

Un messaggio che ha spiazzato non poco, cui subito dopo è seguita una comunicazione di Brando in cui ha annunciato di allontanarsi dai social per un po’ “per riavvicinarmi a me stesso”, ha spiegato. Ma cosa è successo tra Brando e Raffaella? Perché si sono lasciati? La coppia si era già separata una volta, salvo poi riprovarci, ma le cose a quanto pare non sarebbero andate bene.

A sostenere, ancora una volta, che alla base della rottura ci potrebbero essere alcuni tradimenti di lui è stato Alessandro Rosica, ma ne Raffaella ne Brando hanno mai parlato di questo, se non per smentire la cosa la prima volta che si sono lasciati. Dalle parole di lei si comprenderebbe che l’amore non sarebbe bastato a superare altre mancanze, senza però specificare quali.