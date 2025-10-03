La coppia nata nel programma di Maria De Filippi si è detta ufficialmente addio, cosa c’è dietro la rottura e cosa è accaduto

Uomini e Donne, perché Ciro e Martina si sono lasciati: i motivi dell’addio

Negli ultimi tempi si erano rincorse diverse voci riguardo a una possibile crisi tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, coppia nata a Uomini e Donne, la cui storia aveva appassionato moltissimo il pubblico. Voci che però sembravano essere rientrate, finché non è arrivato l’annuncio ufficiale – da parte di entrambi – che comunicava l’avvenuta separazione. Una notizia che ha spiazzato non poco i tanti fan della coppia, che si sono chiesti i motivi di questa rottura.

I due ex hanno voluto scrivere un comunicato identico per annunciare di essersi lasciati, senza parlare in modo diretto dei motivi che li avrebbero portati a questa scelta. Era inevitabile, dunque, che sulla questione si iniziasse a “rumoreggiare” e pare che dietro la separazione ci sarebbero delle ragioni ben precise.

Rottura Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, i motivi della separazione

La storia d’amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è durata 8 mesi, nata a Uomini e Donne, era stata lei – diventata tronista dopo aver partecipato a Temptation Island – a sceglierlo per continuare la conoscenza lontano dalle telecamere. E sembravano essere molto affiatati e innamorati, a tal punto che praticamente convivevano tra casa di lei a Roma e casa di lui a Napoli. Ma qualcosa, a quanto pare, con il tempo si sarebbe rotta.

Entrambi hanno parlato d una “storia e un viaggio intenso”, spiegando anche come sia stato un tempo molto bello e pieno di ricordi emozionanti. Hanno poi ringraziato chi li ha seguiti da sempre e hanno specificato che: “(…) I motivi della rottura sono molto più semplici di quello che abbiamo letto (…)“. Il comunicato si conclude con il fatto che entrambi si sono sempre portati rispetto e continueranno a farlo. Questa parte finale sembra essere una chiara risposta a chi ha parlato di presunti tradimenti e di un avvicinamento di Martina a Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore.

Sulla rottura tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon sono circolate diverse voci, molte delle quali parlano di questo possibile riavvicinamento tra l’ex tronista e il suo ex corteggiatore, tornato anche lui recentemente single. Ma si tratterebbe solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati che, come abbiamo visto, ci hanno tenuto a chiarire come si siano sempre rispettati.

Secondo gli esperti di gossip, nello specifico Alessandro Rosica, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sarebbero lasciati per stili di vita molto differenti e questo, con il tempo, li avrebbe spinti a scegliere di separarsi. Anche in questo caso non ci sarebbe alcuna conferma, sebbene le ragioni plausibili potrebbero ritrovarsi proprio nella differenza caratteriale. Ma sulla questione, per i fan, rimarrebbero molti dubbi, visto che fino a pochi giorni fa lo stesso Ciro aveva ribadito che non c’era alcuna crisi in corso tra lui e Martina.