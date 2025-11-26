Cinzia Paolini ha lasciato lo studio di Uomini e Donne dopo un percorso fatto di alti e bassi. Ecco il motivo.

Uomini e Donne, perché Cinzia ha lasciato il trono over

Ancora colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. Le anticipazioni sulle nuove puntate, che andranno in onda nei prossimi giorni su Canale 5, dicono che stavolta a lasciare il Trono è stata la dama Cinzia, che ha deciso di abbandonare definitivamente il programma.

Cinzia via da Uomini e Donne

I prossimi episodi andranno in onda dal 24 al 28 novembre 2025, sempre su Canale 5. Le registrazioni sono partite dal Trono Over e dalla nuova svolta avvenuta per Gemma Galgani, che cerca disperatamente di dimenticare Mario Lenti dopo gli ultimi scontri nello studio del dating show di Maria De Filippi. La dama torinese ha infatti accettato il corteggiamento di Luigi, arrivato per corteggiarla, e di Roberto. Dopo essere uscita con entrambi, Gemma ha confessato di aver sentito più sintonia con Roberto, mentre Tina ha colto la palla al balzo per criticare le sue conoscenze lampo.

C’è stata inoltre una grande sorpresa nel percorso di Cinzia Landini, che si è riavvicinata a Rocco. La dama aveva infatti iniziando una conoscenza con Mario Lenti, dopo aver indossato il vestito regalatole da lui, con la decisione di non riaprire quel capitolo. Rocco si è quindi fatto di nuovo avanti e ha ammesso di provare ancora qualcosa per la donna, nonostante le grandi discussioni che ci sono state tra di loro. Le polemiche non sono mancate, ma alla fine Cinzia è andata di nuovo controcorrente e ha accettato di frequentarlo di nuovo. Rocco le ha così chiesto, con una romantica lettera, di lasciare insieme Uomini e Donne. I due sono quindi usciti insieme.

Tutte le novità di Uomini e Donne

Nel frattempo, Agnese De Pasquale è sempre più invaghita di Roberto, e questo atteggiamento ha suscitato una reazione di gelosia in Federico Mastrostefano. L’ex tronista ha infatti ammesso di pensare ancora a lei e di voler contattarla, nonostante lei si senta benissimo con Roberto e sembri non pensarlo più. Lo stesso Federico ha inoltre passato dei guai quando Marta, con cui è uscito diverse volte e ha avviato un percorso di frequentazione, ha scoperto che il cavaliere le ha in realtà mentito.

Nel trono Classico, c’è stata invece una discussione accesa tra le troniste Cristiana Anania e Sara Gaudenzi. Tutto è accaduto quando Jakub Bakkour ha deciso di tornare in studio per la donna romana. Sara ha accusato Cristiana di non avere delle idee proprie e di riportare delle accuse lette dai social per ferirla, mentre la siciliana ha accusato la collega di comportarsi come un pagliaccio.