Dopo essere usciti dal programma, Cinzia e Rocco si sono definitivamente lasciati e sono tornati nel programma per un confronto.

Uomini e Donne, perché Cinzia ha lasciato Rocco: i motivi dell’addio e il ritorno al trono over

Cinzia Paolini e Rocco Bruno si sono lasciati. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e hanno iniziato una frequentazione, che ha portato entrambi a uscire mano nella mano dal programma. La rottura tra i due non era stata ufficializzata ma c’erano stati alcuni dettagli che hanno fatto intuire che tra di loro ci fosse una crisi. A parlarne è stato poi l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Durante la puntata del 12 gennaio, Cinzia e Rocco sono tornati al centro dello studio per svelare i motivi che hanno portato alla rottura.

“Già ti sei lasciata? Come mai? I mobili non erano d’antiquariato?”, ha esordito Tina rivolgendosi a Cinzia. Maria De Filippi ha poi fatto entrare Rocco e ha dato il via al confronto. “Io so che lei è dispiaciuta per come tu l’hai trattato davanti a suo figlio”, ha commentato la conduttrice. Cinzia ha confermato.

Perché Rocco Bruno e Cinzia Paolini si sono lasciati

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha spiegato di non essere ancora a conoscenza del vero motivo della loro rottura. “Dopo 15 giorni dalla discussione, io non ho ancora capito cosa lei ha capito del mio comportamento” – ha raccontato Rocco – “Lei si è alzata e mi ha detto che, in qualunque momento, avrebbe potuto mandarmi a quel paese. Io mi sono offerto di accompagnarla ma lei ha rifiutato”. De Filippi ha poi replicato: “In occasione di un incontro in cui c’è anche suo figlio, lui fa un gesto come per dire ‘tua madre è matta’ e lei, d’accordo con suo figlio, chiude”.

A quel punto Cinzia fa presente che Rocco le aveva chiesto di conoscere il figlio, che ha detto però no. “Io gli ho chiesto di darmi un parere e ha accettato” – ha continuato Cinzia Paolini – “Parlano ed era tutto tranquillo. Vado in bagno e quando torno vedo mio figlio un po’ così. Lui ha cominciato a dire che io ho un brutto carattere e cose così“. La donna ha quindi deciso di chiudere e il figlio ha concordato con questa sua decisione. Per dama il suo parere resta infatti fondamentale.

Il malore di Rocco dopo la rottura

In occasione dello stesso confronto, Rocco ha raccontato di aver vissuto un periodo complicato dopo la separazione da Cinzia. “Io in questi giorni sono stato abbastanza male” – ha confessato – “La prima volta sono svenuto in aeroporto e sono andato in ospedale“. Dopo quella circostanza, l’uomo ha provato a ricontattarla per chiarirsi ma, dopo giorni, è arrivata la risposta dell’ex dama. “Lei dopo due giorni mi ha risposto e mi ha chiesto di tenerla informata sulle mie condizioni di salute…”.