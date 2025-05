Uomini e Donne, perché Arcangelo ha lasciato il trono over e qual è stata la reazione di Gemma

Finale di stagione non privo di colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. Il daytime di Maria De Filippi si avvia alla conclusione, per tornare subito dopo l’Estate, ma le storie dei vari protagonisti continuano a monopolizzare l’attenzione del pubblico. Nei prossimi giorni sarà mandata in onda la scelta di Gianmarco Steri, il tronista romano è diviso tra due corteggiatrici, e prima di esprimere la sua preferenza ha voluto trascorrere una giornata con entrambe. Diversamente gli animi al trono over sono decisamente più vivaci.

Del resto gli anta negli ultimi anni hanno conquistato l’attenzione del pubblico: le loro frequentazioni e incontri hanno incuriosito i telespettatori sempre più numerosi. Tra le dame doc del parterre femminile c’è sicuramente Gemma Galgani, presente nel format da più di dieci anni e considerata dal pubblico un punto fermo del daytime. La dama torinese è uscita con diversi cavalieri, ma non ha ancora rinunciato a trovare la sua anima gemella.

Lo scorso anno Gemma ha mantenuto un basso profilo, e qualcuno ha insinuato che il suo percorso a Uomini e Donne si fosse ormai concluso e invece negli ultimi mesi alcuni corteggiatori le hanno dimostrato il loro interesse. In particolare la dama ha accolto le attenzioni di Arcangelo, i due sono usciti più volte insieme e si sono avvicinati molto. Inizialmente sono apparsi molto affini, ma poi Arcangelo ha fatto un passo indietro ed è uscito con altre dame tra cui Marina e Cinzia. Ora il cavaliere ha deciso di lasciare il trono over: quali sono i motivi che lo hanno spinto a fare questa scelta?

Arcangelo, l’addio improvviso al trono over

Nell’ultime puntate Arcangelo si è scontrato prima con Gemma che ha mal tollerato il suo avvicinamento a Marina e poi con quest’ultima. Il cavaliere infatti si è avvicinato anche a Cinzia, con cui si è scambiato un bacio passionale, e questo ha infastidito le due dame. Marina infatti ha deciso di ritirarsi dalla contesa, mentre Gemma ha insistito sulle attenzioni che il cavaliere le ha manifestato quando sono usciti insieme.

Arcangelo ha affrontato le sue corteggiatrici e anche Gianni Sperti e Tina Cipollari che lo hanno accusato di essere falso, e di aver manipolato le signore che gli hanno manifestato il loro interesse. Vista la situazione il cavaliere ha deciso di lasciare il programma e ha giustificato il suo abbandono imputandolo a motivi personali. Un colpo di scena inatteso che ha permesso ad Arcangelo di motivare i suoi modi di fare con le tre dame.

Gemma Galgani delusa d’Arcangelo

La dama torinese si è scontrata con Arcangelo in diverse occasioni e non ha nascosto che il comportamento del cavaliere l’ha delusa profondamente. Anche la sua decisione di andare via dal trono over l’ha sorpresa, non si aspettava una reazione così drastica. Arcangelo ha trovato il sostegno di molti fans del programma che hanno trovato le dame decisamente esagerate e insistenti.

“Ha fatto bene, non poteva stare in un programma dove una donna piange x due uomini Giuseppe e Guido…..un’altra indifendibile che non vuole nessuno e caccia solo cattiverie… bravo Arcangelo, solo che prima li avrei sputtanati”. Ha commentato un utente. E ancora: “Ha fatto bene Arcangelo…” . Ancora una volta Gemma non ha trovato il suo grande amore, il che le garantisce un posto d’onore nella prossima edizione.