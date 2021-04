“Ha individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca. L’arresto, a due anni circa dai fatti, è scattato l’altro giorno a Imperia“. Inizia così l’articolo del quotidiano La Stampa in cui si dà notizia dell’arresto di Patrizio Faggioli, 57 anni, italiano che vive e lavora in Costa Azzurra (a Cannes), accusato di scippo. Perché ne scriviamo su TvBlog? Perché nel 2014 prese parte per breve tempo al trono over di Uomini e donne. Nel programma di Maria De Filippi il cavaliere conobbe Soraya, con la quale continuò la frequentazione lontano dalle telecamere. L’uscita di scena risale al novembre del 2014 e fu caratterizzato – come si può facilmente rivedere sul sito Witty – dalle perplessità espresse da alcuni dei presenti in studio (Tina Cipollari in primis).

Casualmente, la notizia arriva a poche ore di distanza da quella riguardante Marco Eletti, arrestato perché sospettato di aver ucciso il padre e ferito gravemente la madre (il movente sarebbe una questione patrimoniale). Si tratta di un impiegato-scrittore di 33 anni residente nel Reggiano, con un passato da concorrente a L’Eredità. Al quiz condotto da Flavio Insinna partecipò nel gennaio del 2019. Il conduttore lo congedò così, dopo la sua eliminazione:

In bocca al lupo, per il muratore, i lavori a casa e per la carriera.

Insomma, due fatti di cronaca in cui – tanto per essere chiari – i programmi televisivi fin qui citati, ossia Uomini e donne e L’Eredità, non c’entrano nulla, ma che coinvolgono personaggi che davanti alle telecamere hanno trovato un breve momento di notorietà.