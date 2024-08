Uomini e Donne, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino tronisti: le reazioni

L’approdo di Michele Longobardi e Francesca Sorrentino (che hanno già avuto un recente trascorso televisivo) sul trono di ‘Uomini e Donne’, ha inevitabilmente suscitato una serie di reazioni da parte degli ex.

Manuel Maura, ex fidanzato della neo protagonista del dating show di Canale 5, ha immediatamente rotto il silenzio social commentando le prime anticipazioni sulla nuova stagione di ‘Uomini e Donne‘ con “Ogni giorno la vita ci riserva grandi sorprese…”. E non è detto che questa Ig Stories possa essere la prima di tante reazioni del ragazzo per mettere il bastone tra le ruota al percorso dell’ormai ex compagna di vita.

Non tutti/e, però, ricorderanno che Maria De Filippi, qualche tempo fa, in maniera piuttosto sibillina, sondò il terreno sulla possibilità del trono per Francesca. Ipotesi, allora, scartata sul nascere perché la padrona di casa intuì che la ragazza era ancora innamorata dell’uomo con cui aveva partecipato al viaggio dei sentimenti di ‘Temptation Island’.

Anche Manuela Carriero, che, ai tempi del suo trono fu corteggiata da Michele, intervistata da ‘Fanpage.it’, ha commentato a caldo la notizia dell’arrivo del suo ex corteggiatore sulla più ambita poltrona rossa d’Italia:

“Ho sempre scommesso su questo epilogo. Già durante il mio trono ho espresso più volte il presentimento che lui ambisse a prendere il mio posto. Nella vita però non ho mai avuto la presunzione di non sbagliarmi mai ed è per questo che gli ho dato il beneficio del dubbio. Non credo abbia mai avuto un reale interesse nei miei confronti. Onestamente trovavo che fosse più orientato allo show che all’amore. Tanto è vero che già dopo due esterne – dato l’enorme riscontro social che ha avuto e il volere del pubblico a vederlo sul trono – il suo atteggiamento verso di me è cambiato drasticamente”

Di recente, Manuela è stata al centro del gossip per aver riallacciato i rapporti con Carlo Marini durante una serata con amici comuni.