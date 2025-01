Uomini e Donne, cosa è successo tra Michele Longobardi, Amal Kamal e Veronica Fedele? Le reazioni (video)

Dopo la messa in onda del suo addio forzato dagli studi di ‘Uomini e Donne‘, Michele Longobardi è tornato, in video, sul proprio account Instagram. L’ormai ex tronista, piuttosto addolorato, cerca di spiegare, senza mezzi termini, come ha vissuto queste ultime ore. L’uomo, infatti, è stato bersagliato da commenti negativi e attacchi su più fronti per il comportamento tenuto durante tutto il suo trono, conclusosi nel peggiore dei modi:

“Nonostante sia dura per me fare questo video, penso sia necessario per evitare il solito video su sfondo nero con un testo bianco. Questo video non è per mettere i puntini sulle I, quello magari sarà fatto in un altro momento. Perché dalla mia vicenda sono emerse tante inesattezze e tante falsità, ma non è quello il punto. Il punto del video è la tacita e solare ammissione di colpe e di responsabilità per il casino che ho fatto, perché penso di dovere delle scuse a tante persone, quelle che mi hanno seguito nel programma, mi hanno selezionato, hanno lavorato per me.

E anche fuori dal programma, quelle che mi supportavano, facevano il tifo per me e si meritavano un epilogo diverso da quello che è successo, per colpa mia e per le mie leggerezze. Anche amici, parenti. Ovviamente so di dovere delle scuse e di aver deluso anche le persone che hanno condiviso il percorso con me, ma per quelle ci sarà una sede privata, mi auguro. Alcune scuse sono state fatte, altre saranno fatte per cercare quanto possibile… Non voglio dire riallacciare i rapporti, ma comunque scusarsi con persone che meritano le mie scuse. Ho letto messaggi di odio. Mi aspettavo le critiche, ma i messaggi di odio per uno che ha rovinato sé stesso li capisco un po’ meno”.

Le reazioni di Amal Kamal e Veronica Fedele dopo l’addio da Uomini e Donne

Michele si è scusato con le sue corteggiatrici, la produzione del programma. Nelle scorse ore, invece, Veronica Fedele, intervistata da Fanpage.it, ha confermato di aver risentito telefonicamente Michele ma di averlo, poi, bloccato su Whatsapp dopo una forte discussione. Mentre Amal Kamal ha ripostato sul suo profilo Tik Tok un audio, con protagonista Fabrizio Corona, in cui, parlando di Fedez, diceva: “Esclusiva Gurulandia, esclusiva Gurulandia, Federico oltre ad essersi fatto circa trenta, quaranta, cinquanta, settanta ragazze, ha una relazione da cinque anni“.