Uomini e Donne, Matteo Ranieri piange: “Deluso da Armando e Denise” (video)

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in oggi, lunedì 31 gennaio 2022, Matteo Ranieri ha appreso dell’interesse di Armando Incarnato per la sua corteggiatrice Denise.

Il tronista del programma di Maria De Filippi è scoppiato a piangere perché deluso dal comportamento dell’uomo e della ragazza. La padrona di casa ha rivelato che tra il cavaliere napoletano ed il giovane ligure, lo scorso anno, è nato un’amicizia fuori dalle telecamere.

In studio, Armando ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a proporre a Denise di poterla conoscere:

Io gli sono stato vicino. Questa cosa gli serve per capire altre cose. Stai piangendo e mi dispiace pure. A me non va di vederti piangere. Le fidanzate dei miei amici sono uomini, le sorelle dei miei amici sono uomini Se mi sono comportato in un determinato modo perché, al momento, non c’è niente tra tra e te lei. Ad oggi ho capito che sei tanto preso da lei. Ti chiedo scusa. Mi faccio da parte e ti faccio i miei più sinceri auguri.