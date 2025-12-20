Uomini e Donne, Martina Cardamone rompe il silenzio dopo la scelta di Flavio: quel messaggio social che dice tutto

La reazione dell’ex corteggiatrice è arrivata poco dopo la registrazione in cui il tronista ha preferito Nicole: cosa ha detto

È ormai noto che Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne il tronista ha concluso il suo percorso preferendo Nicole Belloni a Martina Cardamone. Proprio quest’ultima nelle scorse ore ha rotto il silenzio e sembra aver lanciato una vera e propria frecciatina al ragazzo.

La scelta di Nicole non era assolutamente scontata, il tronista fino all’ultimo è apparso piuttosto indeciso su chi delle due corteggiatrici potesse essere la ragazza giusta per lui. Ma alla fine ha preferito l’influencer milanese, che gli ha risposto sì. La neo coppia, infatti, ha lasciato il programma mano nella mano e adesso bisognerà vedere come proseguirà la loro storia lontano dal programma.

Come ha commentato Martina Cardamone la scelta di Flavio? Le prime parole

La puntata della scelta di Flavio Ubirti ancora non è andata in onda e potrebbe essere trasmessa dopo la pausa natalizia, la pagina Instagram ufficiale del programma ha però condiviso alcune immagini della registrazione, rendendo noto – di fatto – l’epilogo del percorso del tronista.

Dopo la registrazione anche Martina Cardamone è tornata attiva sui social e proprio in una delle sue prime storie ha condiviso l’immagine di un libro con una citazione ben visibile: “Non esiste rosa senza spina. Non esiste passione senza tormento”. Una frase che sembrerebbe essere tutt’altro che casuale, quantomeno il tempismo con cui l’ha voluta pubblicare, le darebbe un preciso significato.

Quest’espressione, infatti, potrebbe essere la descrizione di ciò che sta vivendo dopo che Flavio non l’ha scelta. La corteggiatrice sembrava essere molto presa e il fatto che alla fine l’ex tentatore abbia preferito Nicole potrebbe essere stato un duro colpo per lei, da qui il parlare di “passione senza tormento”. Se a questo si aggiunge il fatto che come sottofondo musicale abbia scelto una canzone un po’ malinconica, la storia potrebbe essere una dichiarazione velata su quanto starebbe vivendo.

Flavio e Nicole hanno iniziato il loro percorso al di fuori del programma e adesso bisognerà capire “che ne sarà” di Martina. L’ex corteggiatrice ha conquistato gran parte del pubblico e questo è un “punto a suo favore”, poiché potrebbe essere una papabile futura tronista. Del resto il programma di Maria De Filippi “convoca” spesso sul trono ex personaggi del daiting show. Al momento non vi è alcuna certezza e si tratterebbe solo di ipotesi che non troverebbero alcuna conferma da parte dei diretti interessati, del resto la scelta è stata appena fatta e per capire quale sarà il futuro della Cardamone c’è ancora tempo.

Intanto gran parte del pubblico non avrebbe apprezzato la scelta di Flavio, c’è anche chi ha paragonato il suo percorso a quello di Martina De Ioannon, ipotizzando che alla fine potrebbe lasciarsi con Nicole per tornare da Martina, proprio come l’ex tronista romana ha fatto con Gianmarco Steri dopo aver scelto Ciro Solimeno.