Uomini e Donne, la sfuriata di Maria De Filippi a Biagio: “Non esiste solo il letto nella vita” (video)

Dopo appena una settimana di frequentazione, oggi, durante l’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, Biagio Di Maro ha interrotto la conoscenza con Sylviane. L’uomo, per l’ennesima volta, non ha sentito il trasporto nei confronti della donna con cui ha passato due notti nella stessa camera tra baci, abbracci, confidenze personali sulla propria vita.

A distanza di pochissimo tempo, come accaduto già in passato, il cavaliere ha deciso di troncare, sul nascere, il legame con la dama, a suo dire, ‘troppo avanti nei sentimenti’. Attirando, di fatto, la motivata ira di Maria De Filippi (Qui, il video)

Non esiste solo il letto nella vita. Se tu passi due serate con lei a raccontarvi le vostre vite piangendo insieme equivale a quattro nottate di sesso. Non si prende in giro una donna così, non ci stai in quella camera da letto abbracciato con lei che ti piange sulla spalla. Non hai sedici anni e non ci vai. Non è che sei apposto perché non hai fatto quello.