Uomini e Donne, Maria De Filippi sgrida Cristian Forti: “Mancanza di rispetto? Manco ti conosce. Da che pulpito…” (video)

Dalla puntata di oggi di ‘Uomini e Donne’, è nata una riflessione molto ampia sulle ‘nuove generazioni’. Sono davvero così i giovani del 2023? La segnalazione su Virginia Degni da parte di Cristian Forti ha messo in luce, ancora una volta, uno spaccato tra la società contemporanea e ragazzi e ragazze che stanno crescendo con visioni della vita (retrograde, antiquate, ferme a pregiudizi ormai superati da decenni) che mettono in discussione il ruolo della donna nella coppia.

La corteggiatrice paga lo scotto di aver baciato un coetaneo in discoteca al di fuori del programma durante la prima fase di conoscenza con il tronista romano. In questi anni, una domanda sorge spontanea… ma tronisti, corteggiatrici e corteggiatori mettono in standby, per mesi, la propria affettiva – sentimentale – sessuale, sposando un regime di clausura. pur di un ‘posto al sole in tv’?

Il dialogo di oggi pomeriggio tra Cristian e Virginia (con gli interventi non richiesti di Brando a supporto del compagno di seduta) ha qualcosa di surreale (Qui, il video):

Cristian: “Penso che tu non sei interessata. Pochi giorni fa, mi arriva una chiamata da una persona affidabile, seria, di una cosa tra il 15 e 16 settembre, accaduta in un locale a Roma. E’ il giorno in cui abbiamo registrato e sei venuta in pizzeria da me e tre giorni dopo avremmo fatto l’esterna in casa. Confermata da altre persone e dal diretto interessato. Ti sei baciata con questo ragazzo. Quello che penso è vero. Tu non sei interessata a me. Conosco il nome e cognome di questo ragazzo. Lo segui recentemente su Instagram. Io non so stupido. Ma il rispetto dove ce l’hai. Tu fai cose fuori. Non ho parole. Per me a posto così”

Virginia: “Ci siamo visti due volte. Abbiamo un gruppo in comune di amici con la mia migliore amica. E’ successo che siamo andati insieme tutti a ballare. Ci siamo baciati, non ho problemi a dirlo. Avevo aperto una conoscenza prima. Mi ha scritto, mi ha ricercato. Ne abbiamo riparlato più volte. Ho chiuso con lui per continuare questo percorso”

Brando: “Con quale leggerezza lo dici… Non credo sia una cosa ingiustificabile”

Per fortuna, a riportarci nell’anno corrente, ci pensa Maria De Filippi che rimprovera Cristian tirando in ballo anche un episodio accaduto questa estate:

De Filippi: “L’ha ammesso con assoluto candore. Mancanza di rispetto? Manco ti conosce. Cerchiamo di non far passare quello che chissà che ha fatto nella vita. Mica ha commesso un reato. Io manco di rispetto ad una persona con cui sto, non manco di rispetto ad una persona che non conosco”

Cristian: “Mi sento preso in giro. Sei tu che non hai rispetto che baci altri fuori”

De Filippi: “Ti è dispiaciuto sapere che, dopo aver conosciuto Cristian il tronista, ha conosciuto uno che conosceva da mesi. Guarda che roba ha fatto gravissima. Se ti ha scocciato vuol dire che ti piace. Pensa a quello. Io e te ci siamo telefonati a fine agosto, una sera, verso le 11 di sera perché la tua ex fidanzata aveva scritto sul web che eri andato in vacanza con lei e che l’avevi baciata. Da che pulpito viene la predica… Io ho dato fiducia a te perché non dai fiducia a lei che manco ti conosceva. Se ti piace vai avanti se no elimina. Non fare l’Otello”.

