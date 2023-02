Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia Biagio: “Ormai è diventata una situazione insostenibile” (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, abbiamo assistito all’ultimo atto della partecipazione di Biagio Di Maro al programma. La tormentata fine della frequentazione con Carla ha segnato, per sempre, il proprio percorso, in trasmissione. Di fronte ad una corteggiatrice in lacrime, l’uomo ha preferito riallacciare i rapporti con Clea che, però, ha rispedito al mittente ogni forma di corteggiamento:

Sperti: “Come uomo non vali niente. Sei il peggiore esempio di uomo. Non si gioca con le donne. (a Carla, ndb) Mi è dispiaciuto vederti piangere e versare delle lacrime per un essere del genere che non le merita. Hai sentimenti puri, sei una bella persona”.

Maria De Filippi è convinta che, in realtà, il cavaliere, da anni seduto nel parterre maschile, non voglia trovare l’anima gemella:

De Filippi: “Sei una persona che non ha intenzione di costruire una storia. Sembra che tu vada a cercare appositamente donne che escono da relazioni sbagliate e ti mostri come quello con cui poter iniziare una storia con un uomo che le riempie di attenzioni. Quando non è così”.

Anche Tinì Cansino, di solito piuttosto taciturna ed equilibrata, ha rivolto, oggi, parole di fuoco nei confronti di Biagio (Qui, il video):

Cansino: “E’ un uomo codardo con le donne”.

Sperti: “Carla, tu non stai perdendo niente. E’ lui che sta perdendo qualcosa di importante. Tu ci stai solo guadagnando a perderlo. Biagio io te lo dico adesso… mi sono un po’ stancato. Tu non hai mai costruito una storia importante in questo studio. Se hai chiamato è perché cerchi la compagna ideale. Hai avuto delle storie che sono durate una settimana per fare gli affari tuoi. Questo lo puoi fare anche a Napoli, a casa tua. Questo discorso vale per te e qualcun altro in questo studio. Mi sono stancato di vedere piangere donne per uomini str..nzi come te. Adesso basta. O metti la testa a posto o ti vai a divertire a casa tua”.

De Filippi: “Credo che abbia ragione Gianni”.

Biagio: “Se passa questo messaggio posso anche andarmene a casa”.

De Filippi: “E mi sa che conviene. Purtroppo parlano i fatti. Non ne usciamo più. Ogni volta è questo”.

Sperti: “Sei un farfallone. Tu ti vuoi divertire. Questo non è il posto per te. Non porti avanti niente qua. Appena vedi che qualcosa non va molli una per andare con un’altra. L’hai sempre fatto. Non solo tu ma anche qualcun altro”.

Carla: “Lui non riesce uscire dal ruolo, dal personaggio Biagio Uomini e Donne, sciupafemmine. Lui l’intenzione di trovare una donna, forse, ce l’ha. Ma è più forte il personaggio Biagio Uomini e Donne. Non riesce ad uscire da questa cosa”.

Tina: “Tratti le foto come usa e getta. Lei l’hai trattata peggio delle altre solo perché, per fortuna, la prima sera non è stata con te. Oggi penso che Biagio lascerà lo studio”.

Biagio è costretto a battere in ritirata. Lascia lo studio per una prima volta rincorso da Carla. Dopo un inspiegabile chiarimento (costellato di abbracci e parole tenere), l’uomo rientra in studio rioccupando la propria seduta. Ma è troppo tardi. Ormai la frittata è fatta (Qui, il video):

Sperti: “Hai la faccia come il cxxo.”

De Filippi: “Io non ho alcuna antipatia nei tuoi confronti. Io e Gianni ti abbiamo detto una cosa. Penso che questa trasmissione regga anche senza di te finché il pubblico la guarda. Ti avevo già detto di accomodarti. Quando eri fuori giocavi il ruolo della vittima e ti mettevi il cartellino. Scema non ce l’ho scritto in faccia. Ormai è diventata una situazione insostenibile”.