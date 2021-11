Uomini e Donne, Maria De Filippi corregge Biagio sul ‘problema’ del figlio gay: “E’ un po’ troppo” (video)

Oggi, lunedì 29 novembre 2021, ad ‘Uomini e Donne‘, Biagio Di Maro, a cuore aperto, ha parlato, del rapporto con il figlio Giuliano che si è scoperto omosessuale. Il papà ha accettato di buon grado l’orientamento sessuale del ragazzo che, da qualche tempo, vive a Londra assieme al compagno (Qui, il video):

Sul giornale di Uomini e Donne mio figlio ha fatto un’intervista in cui io ho accettato il suo essere… nella nostra zona lo sfottevano chiamandolo gay. Sul giornale ha dichiarato che ho fatto tanto per lui. Perché è mio figlio. La cosa più brutta è in Inghilterra. Dove abito io non può prendere un caffè o fare una cena con un compagno. Io soffro perché lui è lontano. Lui mi ha detto: ‘Babbo te lo scrivo, perché tu hai fatto tanto per me’. Tutti i papà che hanno questo ‘PROBLEMA’ di stare vicina. L’amore è bello in tutte la maniere.

Maria De Filippi, è, immediatamente, intervenuta per correggere il tiro:

Io credo a tutto quello che dici. Definirlo un problema è un po’ troppo. So che non volevi dire quello. Non pensare che le persone non capiscano. Che non possa uscire, o mangiare una pizza dove vivi tu. Non vivi in posti assurdi. Lui è scappato perché le persone che frequentava attorno a erano ignoranti. Ignoranza c’è in tutto il mondo. Non è specifica di un luogo al Nord, al Sud, al centro. Ci sono le persone ignoranti. Piano piano queste persone vanno rese meno ignoranti e queste cose non succederanno più.

Elena, new entry del programma di Canale 5, con lo scopo di sposare la causa lgbt, ha fatto un piccolo errore…:

Sono contraria a quello che ha detto Biagio. Io sono napoletana. Lui fa passare un messaggio sbagliato. A Napoli ci sono tanto di ‘QUESTE PERSONE’. Devi dire le cose in maniera giusta.

… che ha mandato su tutte le furie Gianni Sperti:

Anche a lei ha sbagliato i modi. Anche questo sottolineare. Siamo essere umani.

Giuliano Di Maro figlio gay orgoglioso del papà Biagio

Poche settimane fa, Giuliano Di Maro, figlio di Biagio, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha speso parole di stima e affetto nei confronti del papà dopo aver fatto coming out in famiglia: