Uomini e Donne, ma quanto guadagnano Tina e Gianni?

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono i protagonisti di Uomini e Donne, ma ecco a quanto ammonta il loro cachet.

Tina Cipollari e Gianni Sperti: due protagonisti indiscussi del dating show Uomini e Donne, che hanno conquistato il pubblico italiano con la loro verve e con una personalità unica nel suo genere. I due opinionisti sono infatti stati scelti da Maria De Filippi per dire i propri pensieri sulle dinamiche sentimentali che avvengono in quello studio televisivo, dove dame e cavalieri si incontrano per dare vita a una conoscenza che va al di là del piccolo schermo. Proprio lì sono nate molte storie d’amore, alcune delle quali sono terminante ma di cui molte hanno portato dei frutti bellissimi, come matrimoni o figli.

Il cachet Mediaset per Cipollari e Sperti

Tra di loro c’è sempre stata una grande sintonia, non sono nel piccolo schermo. I due sono infatti molto amici fuori dallo studio di Uomini e Donne e sono legati da un rapporto di stima e affetto. Negli anni non sono comunque mancati i momenti di scambio e conflitto dinnanzi alla cinepresa, che hanno contribuito a mantenere sempre alta l’attenzione dei telespettatori. In molti si sono però chiesti quale sia il loro guadagno effettivo per la partecipazione a Uomini e Donne. Tina Cipollari e Gianni Sperti ricevono infatti un compenso che varia da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 2000 euro. Considerando il numero degli episodi in media in un mese, lo stipendio mensile degli opinionisti può oscillare tra gli 8000 e i 16.000 euro. Tutte somme – queste – che dimostrano l’apprezzamento di Mediaset nei confronti dei due personaggi, ma anche l’importanza che entrambi hanno all’interno del programma.

A catturare l’attenzione è proprio la presenza di Tina e Gianni che, anche se sono trascorsi diversi anni dal loro debutto in studio, non perdono occasione di mostrare tutto il loro valore umano e la forte personalità che è necessaria per un programma come Uomini e Donne.

Le novità della prossima edizione: Gemma non sarà presente?

Un’altra protagonista indiscussa di Uomini e Donne è senza ombra di dubbio Gemma Galgani, la dama torinese che negli anni ha provato a costruire diverse relazioni in quello studio. Nel 2025 è arrivato nel parterre maschile Fabio, il cavaliere italo-americano con cui la dama ha legato. I due sono stati protagonisti di una lunga frequentazione, che alla fine ha avuto un esito negativo. Secondo un’indiscrezione pubblicata su Blasting News, Gemma potrebbe non essere presente nella prossima edizione del dating show. Intanto sono attese le prime registrazioni nel mese di agosto.