Uomini e Donne, lutto per il cavaliere del trono over: l’annuncio su Instagram

Un ex volto di Uomini e Donne ha annunciato un lutto terribile che sta affrontando: ha persona una delle persone più importanti.

Notizia durissima per i fan di Uomini e Donne. Il famoso cavaliere ha annunciato un grave lutto che sta affrontando e sul web si sono susseguiti messaggi di cordoglio e vicinanza. Si tratta di una perdita molto importante.

Uomini e Donne e l’annuncio del lutto

A rendere noto il triste evento è stato Giovanni Longobardi, ex volto del dating show condotto da Maria De Filippi. Il giovane ha fatto parte del parterre maschile del programma e, in quella occasione, ha conosciuto prima Roberta Di Padua e poi Veronica Ursida. Roberta lo ha anche definito, in più occasioni, un uomo semplice ed educato e ha ribadito la sua diffidenza nei confronti della coppia formata da Giovanni e Veronica. Dopo diversi alti e bassi e una conoscenza esclusiva dei due, è arrivato in studio Luca Bracciolano, un nuovo cavaliere che si è detto subito interessato a Veronica.

Longobardi non ha così retto la situazione e ha deciso di lasciare la trasmissione, seguito poi proprio da Veronica. I due hanno quindi iniziato una conoscenza fuori dal programma, che è però terminata qualche settimana dopo. Sui suoi profili social ufficiali, Giovanni ha ora fatto sapere di aver avuto una perdita improvvisa: è infatti venuta a mancare sua zia, a cui era molto legato. L’ex cavaliere ha infatti postato una sua fotografia e ha scritto “Buon viaggio zia. La mamma di tutti“. Un gesto che ha addolorato anche tutti i fan, che lo hanno riempito di messaggi di affetto e vicinanza, porgendogli le più sentite condoglianze.

Chi è Giovanni Longobardi

Originario di Castellamare di Stabia (Napoli) e nato nel 1982, Giovanni ha mosso i primi passi per diventare calciatore. Cresciuto con il fratello e la sorella minore, ha perso prematuramente il papà. Negli anni ha inseguito il sogno di diventare calciatore e ha giocato per diverse squadre come Scafatese, Juve Stabia, FC Bologna e Pavia. Pare che, oltre al calcio, lui si dedichi anche ad altre attività e che abbia lavorato come operaio meccanico. Ha raggiunto il successo in tv quando ha partecipato a Temptation Island in qualità di tentatore: si è infatti avvicinato a Ida Platano, mettendo a dura prova la sua relazione con Riccardo Guarnieri. Poi c’è stato il percorso di Uomini e Donne, che l’ha reso ancora più noto nel piccolo schermo.