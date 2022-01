Luciano Gianelli di C’è posta per te sbarca ad Uomini e Donne (video)

Nelle ultime due puntate di ‘Uomini e Donne’, un nuovo cavaliere ha fatto irruzione negli studi con la sua carica travolgente e l’amore per il ballo. Si tratta di Luciano Gianelli, protagonista, qualche settimana fa, di una storia di ‘C’è posta per te’. Il pensionato di Rovato, in provincia di Brescia, aveva scritto, tempo fa, alla redazione del programma del sabato sera di Canale 5 per incontrare il suo primo amore risalente a ben 60 anni fa. L’uomo, nel 1958, fu colpito da un vero e proprio colpo di fulmine per una ragazza del luogo, a cui, senza non poche difficoltà, riuscì a strapparle qualche bacio.

Dopo aver aperto la busta, però, la signora, che di nome fa Agnese, residente a Vallio Terme (un piccolo paese nella provincia bresciana), non ha ritrovato lo stesso spirito che li ha uniti in gioventù.

Luciano Gianelli da C’è posta per te ad Uomini e Donne

Oggi, a 78 anni, Luciano Gianelli ha ricevuto, grazie a Maria De Filippi, la possibilità di credere nuovamente all’amore. Una volta arrivato al centro dello studio, Luciano ha avuto modo di conoscere meglio Giovanna, 85 anni, con la passione della musica. Tra i due simpaticissimi nonnini, è scottata, a pelle, una speciale sintonia. La padrona di casa di ‘Uomini e Donne’, durante il ballo, è costretta a separarli per evitare ogni tipo di contatto e osservare le rigide norme restrittive contro il Covid-19. Resteranno amici o nascerà un sentimento?