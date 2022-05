Uomini e Donne, è scontro tra Tina e Fabio N.: “Sei proprio brutto fuori e dentro” (video)

Arriva da Milano, un nuovo cavaliere di ‘Uomini e Donne’. Si chiama Fabio N. ed è stato, per trent’anni, un fotografo per riviste di moda e campagne pubblicitarie. Vive tra il capoluogo lombardo e Rio De Janeiro (dove vivono il fratello ed i tre nipotini). Ha studiato nove anni di pianoforte. L’uomo si è scontrato subito con Tina Cipollari che non ha particolarmente gradito alcune sue affermazioni sul fatto di aver sofferto per una donna non particolarmente bella (“Sono un po’ viziato dalla deformazione professionale”):

Sei un uomo molto esigente. Pensa se trovi tu una donna molto esigente, rimani da solo. Prima di parlare riflettete. Non sei l’uomo adatto a parlare di questo. Non voglio andare oltre. Da buon intenditore poche parole. Ma ti rendi conto di cosa hai detto? Cosa hai di interessante? Esteticamente, inutile prenderci per il cxxo, sei bruttarello. L’aspetto fisico da uno a dieci, è pari a 0.

Uomini e Donne Uomini e Donne, Tina vs Pinuccia: “Mica esiste solo Vigevano” (video)

Fabio N. ha replicato alle affermazione dell’opinionista che, a suo dire non avrebbe in considerazione per una campagna pubblicitaria (Qui, il video):

Una come Tina mai. Come può fare la modella Tina che noi avevamo i vestiti taglia 42, lei avrà la 48 – 50 dove la mettevo? In un sacco?

La Cipollari non ci sta e, a centro studio, è pronta a ribattere, ad ogni singola parola del suo detrattore: