Uomini e Donne, lite furiosa in studio e poi la sorpresa: la coppia lascia lo studio assieme, le anticipazioni

Le nuove anticipazioni dicono cosa è successo durante le registrazioni di Uomini e Donne, il famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Arriva un nuovo giovane cavaliere per Gemma Galgani, mentre Agnese De Pasquale fa la sua scelta dopo che il suo percorso nel programma ha vissuto diversi alti e bassi.

La coppia Over va via insieme

Lo scorso 17 novembre si sono appunto tenute le nuove registrazioni presso gli studi Elios. Lorenzo Pugnaloni ha riportato che c’è stata una grande sorpresa per Gemma Galgani: per lei è infatti arrivato un nuovo corteggiatore più giovane, che ha circa 60 anni. La dama torinese si è detta molto felice di questo cavaliere e ha lei stessa ammesso che non se l’aspettava. Tina Cipollari ne ha così approfittato per ironizzare sulla differenza d’età. Grande colpo di scena per Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, che hanno discusso a causa della segnalazione sul cavaliere e su Francesca, ex dama del Trono Over. Dopo le tante incomprensioni, entrambi hanno però annunciato di voler uscire insieme dal programma come coppia, tanto che tutti i presenti si sono detti molto contenti per il lieto epilogo.

Federico Mastrostefano ha quindi dovuto rinunciare ad Agnese e ha iniziato a frequentare Emanuela. La dama si è molto arrabbiata perché lui ha contattato anche altre donne tra cui Marta, con cui sarebbe intenzionato ad uscire. Al momento non si sa se Emanuela abbia voluto chiudere definitivamente.

Tutte le novità del Trono Classico

Sara Gaudenzi ha portato in esterna Thomas e tra di loro è scattato il bacio. In studio lei ha però ammesso di vedere il corteggiatore molto lanciato, ma di sentirsi frenata. Per non continuare ad illuderlo, ha così deciso di eliminarlo. Sara ha poi portato in esterna Jakub Bakkour, con cui c’è stata una discussione. Cristiana Anania ha invece scoperto che Ernesto Passato non è tornato in studio dopo essersi eliminato nella scorsa puntata. Ha quindi chiesto alla redazione di chiamarlo. La tronista è poi uscita in esterna con Federico Costugno e Simone Bonaccorsi: entrambe le uscite sono andate molto bene.

Ciro Solimeno ha intanto iniziato il suo percorso come tronista e ha portato in esterna Alessia, anche se tra di loro non è scattato nulla, ma c’è stata solo una conoscenza iniziale. Il tronista Flavio Ubirti ha baciato in esterna Nicole Belloni e le ha anche fato una sorpresa andando da lei a Firenze. Martina è quindi certa che Flavio abbia già fatto la sua scelta e ha deciso di lasciare definitivamente lo studio.