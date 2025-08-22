Uomini e Donne, le novità del trono over: chi potrebbe tornare, le conferme e gli addii

Tra ritorni attesi, nuovi protagonisti e addii sorprendenti, la stagione 2025/2026 di Uomini e Donne promette colpi di scena e storie d’amore pronte a emozionare il pubblico.

La nuova stagione di Uomini e Donne è alle porte, e già l’attesa dei fan cresce giorno dopo giorno. Il dating show di Canale 5 inizierà lunedì 22 settembre, giorno in cui saranno svelate tutte le novità del nuovo percorso che coinvolgerà sia trono classico che trono over.

Proprio su questo argomento, tra ritorni attesi e nuovi volti, la curiosità principale riguarda soprattutto il parterre over: quali dame e cavalieri torneranno a cercare l’amore sotto i riflettori? E chi, invece, ha lasciato lo studio senza far ritorno?

Ovviamente le riprese stanno già per iniziare: Maria De Filippi tornerà negli studi tra il 25 e il 26 agosto per registrare le prime puntate. Tradizionalmente, queste giornate sono dedicate alle coppie provenienti da Temptation Island, che si ritrovano faccia a faccia per raccontare come è proseguita la loro storia d’amore dopo l’esperienza estiva. Oltre agli ex protagonisti del reality, si attendono conferme e anticipazioni sui nuovi tronisti e sui protagonisti storici del trono over.

Volti confermati e nuove dinamiche

Uomini e Donne sta scaldando i motori per una nuova avventura che farà compagnia al pubblico nei pomeriggi invernali. Come ogni anno questo periodo di fine agosto è all’insegna della suspense, con i fan che si chiedono chi farà ritorno e chi no. Quest’anno la domanda è rivolta alla presenza storica: Gemma Galgani, icona del programma, farà il suo rientro in studio? Dopo le vacanze estive, la dama torinese è pronta a condividere nuovi capitoli della sua vita sentimentale? Ma non è tutto: l’attenzione è alta anche su altri nomi storici e su chi potrebbe fare il grande ritorno, come Sabrina Zago, ancora single e pronta a rimettersi in gioco. Allo stesso tempo, il pubblico è curioso di scoprire se Ida Platano sarà presente nella nuova edizione, considerando la sua assenza, dopo il trono deludente, nella scorsa stagione.

Oltre alle possibili new entry e ai ritorni, ci sono conferme importanti che rassicurano i fan più affezionati. Gli opinionisti storici Gianni Sperti e Tina Cipollari continueranno a ricoprire il loro ruolo in studio, pronti a commentare con ironia e sagacia le vicende sentimentali dei protagonisti. La loro presenza garantisce continuità e quel tocco di leggerezza che da sempre caratterizza il programma.

Tra le coppie già consolidate nell’edizione precedente, alcune sembrano aver superato la prova del tempo, mentre altre hanno deciso di prendere strade separate. Valentina ed Emanuele mostrano regolarmente momenti felici sui social, confermando un legame stabile, così come Morena e Francesco. Giovanni e Francesca hanno scelto di lasciare insieme il programma, vivendo la loro storia lontano dalle telecamere. Al contrario, la relazione tra Guido e Gloria si è conclusa definitivamente. Il parterre over della stagione 2025/2026 potrebbe riservare ulteriori sorprese: alcune coppie dell’ultima edizione potrebbero tornare per aggiornare il pubblico sul loro percorso, mentre nuovi protagonisti entreranno per mettere alla prova il proprio cuore.