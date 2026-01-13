Uomini e Donne, le confessioni di Ciro su Martina: cosa succederà al suo trono

Il tronista Ciro Solimeno ha confessato, per la prima volta, di aver visto e sentito Martina De Ioannon di nascosto e fuori dal programma quando lei era sul trono.

La confessione di Ciro a Uomini e Donne

In un’intervista esclusiva rilasciata a Witty Tv, l’attuale tronista ha registrato un video messaggio in cui ha raccontato di essere stato contattato da Martina con un account fake creato sui social. Il contatto tra i due è avvenuto mentre i due si stavano conoscendo durante il programma di Maria De Filippi: all’epoca lei era appunto tronista e stava conoscenza anche Gianmarco Steri, suo attuale fidanzato.

“Devo fare una confessione, devo ammettere un qualcosa che è successo nel mio trono precedente” – ha spiegato Ciro – “Mi accorgo che un account, con una certa frequenza, guardava le mie stories su Instagram e inizio ad avere il dubbio che potrebbe essere Martina, ho la certezza che è lei e chiedo il suo numero di telefono, lei mi dà il numero e c’è stata una telefonata poi le chiedo se fosse realmente interessata al percorso. Finisce la telefonata e iniziamo a scriverci in modo non frequente. Lei mi ripete che è una cosa sbagliatissima, passano dei giorni e decidiamo di vederci”.