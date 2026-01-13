Uomini e Donne, le confessioni di Ciro su Martina: cosa succederà al suo trono
Ciro Solimeno ha confessato a sorpresa degli incontri segreti avvenuti con Martina durante il programma Uomini e Donne.
Il tronista Ciro Solimeno ha confessato, per la prima volta, di aver visto e sentito Martina De Ioannon di nascosto e fuori dal programma quando lei era sul trono.
La confessione di Ciro a Uomini e Donne
In un’intervista esclusiva rilasciata a Witty Tv, l’attuale tronista ha registrato un video messaggio in cui ha raccontato di essere stato contattato da Martina con un account fake creato sui social. Il contatto tra i due è avvenuto mentre i due si stavano conoscendo durante il programma di Maria De Filippi: all’epoca lei era appunto tronista e stava conoscenza anche Gianmarco Steri, suo attuale fidanzato.
“Devo fare una confessione, devo ammettere un qualcosa che è successo nel mio trono precedente” – ha spiegato Ciro – “Mi accorgo che un account, con una certa frequenza, guardava le mie stories su Instagram e inizio ad avere il dubbio che potrebbe essere Martina, ho la certezza che è lei e chiedo il suo numero di telefono, lei mi dà il numero e c’è stata una telefonata poi le chiedo se fosse realmente interessata al percorso. Finisce la telefonata e iniziamo a scriverci in modo non frequente. Lei mi ripete che è una cosa sbagliatissima, passano dei giorni e decidiamo di vederci”.
In quella stessa occasione, ha anche svelato di aver avuto degli incontri segreti durante il suo percorso con Martina. “Ci sono stati dei baci” – ha continuato – “non abbiamo mai superato il limite e quando ci siamo resi conto di essere andati oltre durante il programma è uscita la situazione di Michele Longobardi e abbiamo deciso di non vederci più e sentirci più“. Questa confessione ha sicuramente messo in dubbio il comportamento dell’ex protagonista di Temptation Island, e in molti si stanno domandando se il percorso da tronista da Ciro avrà un proseguo o meno.
La decisione di fermare gli incontri segreti
Dopo il caso di Michele Longobardi, c’è stato lo stop definitivo: Martina e Ciro hanno infatti deciso di interrompere ogni contatto fino alla scelta finale, dopo la quale i due sono usciti insieme dal programma. Ciro ha fatto presente il fatto di non aver mai ricevuto garanzie sul fatto che sarebbe stato lui il prescelto. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, “Gianmarco è scioccato. Non sapeva nulla. Ha scoperto tutto ora”.