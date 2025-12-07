Uomini e Donne, le anticipazioni a sorpresa: tronista vicina alla scelta? Arriva il “no” del corteggiatore

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne pare proprio che non mancheranno i colpi di scena, secondo le anticipazioni della registrazione avvenuta lo scorso 2 dicembre, si è dato spazio sia al trono over che al trono classico. E proprio per quest’ultimo si è iniziato a dibattere su una possibile scelta, con una risposta di un corteggiatore che ha spiazzato non poco i presenti in studio.

La stessa tronista non si sarebbe immaginata che il suo corteggiatore potesse arrivare a tanto, nonostante le discussioni continue non credeva che potesse essere così drastico e invece pare proprio che sia stato categorico.

Uomini e Donne, la risposta di Ernesto spiazza Cristiana

Come abbiamo detto nella registrazione del 2 dicembre si è dato molto spazio al trono di Cristiana Anania, prima c’è stato un gesto di Simone Bonaccorsi, suo corteggiatore, che si è avvicinato a Sara Gaudenzi per parlarle di Ernesto e Federico Cotugno. Poi ha espresso il desiderio di uscire con l’altra tronista e infatti Cristiana ha deciso di eliminarlo, spiegando che con lui non è scattato nulla.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Cristiana ha provato a chiarire con Ernesto in camerino dopo che il ragazzo aveva lasciato lo studio. Corteggiatore e tronista hanno iniziato a discutere animatamente, il ragazzo ha spiegato che avrebbe il diritto a reagire alle difficoltà che vive in studio e la tronista gli ha chiesto un impegno reale e maggiore. Poi, però, il corteggiatore le ha detto che se lei continuerà a essere così indecisa riguardo a chi le piace, lui le risponderà “no” a un’ipotetica scelta. Una confessione che ha spiazzato non poco la tronista.

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne si è dato spazio anche al trono over, nello specifico a Gemma Galgani che si è mostrata molto contenta per un riavvicinamento a Mario Lenti. La dama ha anche deciso di chiudere la conoscenza con Ciro, poi però scopre che il cavaliere di cui è tanto presa è andato a cena con Maria G. e si sono scambiati diversi baci appassionati. La cosa l’ha sconvolta non poco, anche perché aveva creduto che con Lenti potessi di nuovo esserci un riavvicinamento.

Si è poi parlato di Federico Mastrostefano che continua a uscire con moltissime dame, dall’aperitivo con Maria alla cena con Lucia fino a una colazione con Giulia. Il cavaliere ed ex tronista ha deciso di chiudere la conoscenza sia con Maria che con Emanuela e quest’ultima è stata subito invitata a uscire a da Luca e ha accettato. Poi si è passati a Marina che, a sua volta, ha chiuso le frequentazioni sia con Egidio che con Walter, continuando invece la conoscenza con Giovanni e Marcello. Poi ha voluto ballare con Giovanni, un gesto che ha dimostrato quanto le interessi il cavaliere.