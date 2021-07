Canale 5 ci ha pure provato ma non sempre può andare come si spera. Come quel caso in cui non puoi forzare la serratura di una cassaforte dai lingotti d’oro, e Maria de Filippi, che di gioie ne dà parecchie a Mediaset, non è da lasciar usurare a colpi di repliche, ma preservarla.

Per dare continuità al fil rouge tra il pubblico e le trasmissioni made in Fascino, la rete aveva deciso di replicare Uomini e Donne – La scelta (2019) tutti i mercoledì per 3 settimane, dallo scorso 14 luglio. Dall’altra parte, Rai 1 ha sfoggiato l’artiglieria pesante, con una presenza abitudinaria dell’estate: Piero Angela con Superquark.

I risultati d’ascolto sono apparsi chiari 2.263.000 telespettatori pari al 13% di share per il programma documentaristico, solo una media di 1.154.000 ed il 7.7% per la replica del programma di Canale 5.

La puntata trasmessa era dedicata alla scelta di Lorenzo Riccardi (poi diventato opinionista del programma in un secondo momento). Si tratta della seconda originaria mandata in onda per la prima tv il 22 febbraio 2019, ben 2 anni e mezzo fa, facendo registrare risultati ben più sorridenti (3.451.000 telespettatori ed il 17.82% di share).

Non deve essere superfluo sottolineare che a contendersi la serata ci sono state (su Rai 1, ndr) una trasmissione con una puntata nuova di pacca, contro (Canale 5, ndr) un altro programma già trasmesso in passato e per di più con l’assenza dell’attesa per la decisione dell’ex tronista, ingrediente che nella première del 2019 è stato il sale de “La scelta”. Si tratta quindi di una riproposizione con un verdetto già noto, soprattutto al pubblico di U&D.

In seguito al dato di mercoledì scorso, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di fermare sin da subito le repliche di Uomini e Donne – La scelta, optando per il ritorno ai film (in replica, ça va sans dire).

Uomini e Donne – La scelta, repliche cancellate: cosa va in onda al suo posto?

Il prossimo mercoledì, 21 luglio, in prima serata torna la commedia diretta da Luca Miniero, Benvenuti al Sud con Claudio Bisio e Alessandro Siani. E Uomini e Donne? L’appuntamento è fissato per la ripresa della nuova stagione, a settembre nel daytime pomeridiano. Continuano, invece, le avventure delle 4 coppie di Temptation Island (due delle sei hanno deciso di uscire anzitempo, una in malomodo, l’altra insieme), l’edizione 2021 del reality show di Fascino condotto da Filippo Bisciglia proseguorà fino a fine luglio.